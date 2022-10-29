АПЛ. «Челси» крупно проиграл бывшей команде Поттера «Брайтону»; «Тоттенхэм» уступал 0:2, но победил «Борнмут»

«Челси» в 14-м туре чемпионата Англии крупно уступил «Брайтону». Это бывшая команда менеджера лондонцев Грэма Поттера.

В перерыве «Челси» заменил голкипера: вместо Кепы вышел Эдуар Менди.

«Челси» остался в таблице пятым. «Брайтон» поднялся на седьмое место.

В другой встрече «Тоттенхэм» добился волевой победы над «Борнмутом». Лондонцы уступали 0:2.

«Тоттенхэм» остался на третьем месте. «Борнмут» идет 14-м.

Англия. АПЛ. 14-й тур

Брайтон – Челси – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Троссард, 5; 2:0 – Лофтус-Чик, 14 (в свои ворота); 3:0 – Чалоба, 42 (в свои ворота); 3:1 – Хаверц, 48; 4:1 – Гросс, 90+2.

Борнмут – Тоттенхэм – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Мур, 22; 2:0 – Мур, 50; 2:1 – Сессеньон, 57; 2:2 – Дэвис, 73; 2:3 – Бентанкур, 90+2.

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