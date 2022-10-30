Где смотреть «Спартак» – «Торпедо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 30 октября

«Спартак» и «Торпедо» сыграют в матче 15-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 30 октября.
- Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 16:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Торпедо
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Спартак – Торпедо
- Победа Спартака – 1.24
- Ничья – 6.40
- Победа Торпедо – 13.5
Источник: «Бомбардир»