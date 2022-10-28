Неймара оправдали по делу о мошенничестве при трансфере из «Сантоса» в «Барселону»

Испанская прокуратура сняла обвинения с нападающего «ПСЖ» Неймара.

Его подозревали в коррупции и мошенничестве при трансфере из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

Однако расследование показало, что в деле нет состава преступления.

Вместе с Неймаром были оправданы и другие лица, причастные к сделке – родители футболиста, экс-президенты «Барсы» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, а также бывший директор «Сантоса» Одилио Родригес.