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    Неймара оправдали по делу о мошенничестве при трансфере из «Сантоса» в «Барселону»

    Испанская прокуратура сняла обвинения с нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Его подозревали в коррупции и мошенничестве при трансфере из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

    Однако расследование показало, что в деле нет состава преступления.

    Вместе с Неймаром были оправданы и другие лица, причастные к сделке – родители футболиста, экс-президенты «Барсы» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, а также бывший директор «Сантоса» Одилио Родригес.

    • Истцом выступала компания DIS.
    • Они просили посадить Неймара в тюрьму на 5 лет и взыскать с него 150 миллионов евро компенсации.
    • DIS владела 40% трансферных прав на бразильца и судилась из-за недополученной прибыли.

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    Источник: ESPN

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