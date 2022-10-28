Неймара оправдали по делу о мошенничестве при трансфере из «Сантоса» в «Барселону»

Испанская прокуратура сняла обвинения с нападающего «ПСЖ» Неймара.
Его подозревали в коррупции и мошенничестве при трансфере из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.
Однако расследование показало, что в деле нет состава преступления.
Вместе с Неймаром были оправданы и другие лица, причастные к сделке – родители футболиста, экс-президенты «Барсы» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, а также бывший директор «Сантоса» Одилио Родригес.
- Истцом выступала компания DIS.
- Они просили посадить Неймара в тюрьму на 5 лет и взыскать с него 150 миллионов евро компенсации.
- DIS владела 40% трансферных прав на бразильца и судилась из-за недополученной прибыли.
Источник: ESPN