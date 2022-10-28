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    Захарян: «Не хочу уходить из «Динамо» обходными путями. «Челси» должен заплатить»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян дал понять, что не намерен покидать клуб любой ценой.

    «Я хочу в «Челси». Надеюсь, что переговоры продолжатся зимой и к чему-то они приведут.

    У меня нет прямого контакта с клубом, но у агентов есть.

    Я не хочу уходить какими-то обходными путями. «Челси» должен за меня заплатить», – сказал хавбек.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
    • Летом переход россиянина в «Челси» сорвался из-за санкций.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1068

      Красногвардейчик 28 минут назад

      Кому он в Челси нужен?!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3119

      FRZZ 58 минут назад

      Опять начали пиарить этого зазнавшего армянина.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +391

      Stavr007 > FRZZ 39 минут назад

      зима близко, надо пуху накинуть снова

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