Захарян: «Не хочу уходить из «Динамо» обходными путями. «Челси» должен заплатить»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян дал понять, что не намерен покидать клуб любой ценой.
«Я хочу в «Челси». Надеюсь, что переговоры продолжатся зимой и к чему-то они приведут.
У меня нет прямого контакта с клубом, но у агентов есть.
Я не хочу уходить какими-то обходными путями. «Челси» должен за меня заплатить», – сказал хавбек.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
- Летом переход россиянина в «Челси» сорвался из-за санкций.
Источник: «Коммент.Шоу»