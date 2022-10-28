Захарян: «Не хочу уходить из «Динамо» обходными путями. «Челси» должен заплатить»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян дал понять, что не намерен покидать клуб любой ценой.

«Я хочу в «Челси». Надеюсь, что переговоры продолжатся зимой и к чему-то они приведут.

У меня нет прямого контакта с клубом, но у агентов есть.

Я не хочу уходить какими-то обходными путями. «Челси» должен за меня заплатить», – сказал хавбек.