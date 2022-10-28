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    Тен Хаг ответил, способен ли Роналду вернуться на уровень прошлого сезона

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, ожидает ли он прогресс в игре нападающего Криштиану Роналду.

    «Сможет ли он вернуться на уровень прошлого сезона? Все зависит от него.

    Если вы посмотрите, сколько шансов он создает, сколько команда создала для него в последние недели, то увидите, что он по-прежнему способен правильно выбирать позицию и решать моменты.

    Думаю, это возможно», – заявил тен Хаг.

    • В этом сезоне 37-летний Роналду забил 3 мяча и сделал 1 ассист в 13 играх.
    • В прошлом сезоне португалец отличился 24 голами и 3 результативными передачами в 39 матчах.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 16:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5143

      Enter2006 58 минут назад

      Это называется "кризис среднего возраста". С одной стороны Роналду верит что всё может, с другой не хочет смириться что возраст уже не 25. Это чистая психология. Это рано или поздно наступает у каждого спортсмена. Роналду должен сам с собой договориться, никто не поможет...

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      Рейтинг: +1142

      САНЁК17 1 час назад

      Может я не знаю,у Рона есть способность но не так как раньше.

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