Тен Хаг ответил, способен ли Роналду вернуться на уровень прошлого сезона

Это называется "кризис среднего возраста". С одной стороны Роналду верит что всё может, с другой не хочет смириться что возраст уже не 25. Это чистая психология. Это рано или поздно наступает у каждого спортсмена. Роналду должен сам с собой договориться, никто не поможет...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, ожидает ли он прогресс в игре нападающего Криштиану Роналду.
«Сможет ли он вернуться на уровень прошлого сезона? Все зависит от него.
Если вы посмотрите, сколько шансов он создает, сколько команда создала для него в последние недели, то увидите, что он по-прежнему способен правильно выбирать позицию и решать моменты.
Думаю, это возможно», – заявил тен Хаг.
- В этом сезоне 37-летний Роналду забил 3 мяча и сделал 1 ассист в 13 играх.
- В прошлом сезоне португалец отличился 24 голами и 3 результативными передачами в 39 матчах.