Тен Хаг ответил, способен ли Роналду вернуться на уровень прошлого сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, ожидает ли он прогресс в игре нападающего Криштиану Роналду.

«Сможет ли он вернуться на уровень прошлого сезона? Все зависит от него.

Если вы посмотрите, сколько шансов он создает, сколько команда создала для него в последние недели, то увидите, что он по-прежнему способен правильно выбирать позицию и решать моменты.

Думаю, это возможно», – заявил тен Хаг.