Тен Хаг ответил, способен ли Роналду вернуться на уровень прошлого сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, ожидает ли он прогресс в игре нападающего Криштиану Роналду.
«Сможет ли он вернуться на уровень прошлого сезона? Все зависит от него.
Если вы посмотрите, сколько шансов он создает, сколько команда создала для него в последние недели, то увидите, что он по-прежнему способен правильно выбирать позицию и решать моменты.
Думаю, это возможно», – заявил тен Хаг.
- В этом сезоне 37-летний Роналду забил 3 мяча и сделал 1 ассист в 13 играх.
- В прошлом сезоне португалец отличился 24 голами и 3 результативными передачами в 39 матчах.
Источник: The Guardian