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  • Тен Хаг ответил, способен ли Роналду вернуться на уровень прошлого сезона

Тен Хаг ответил, способен ли Роналду вернуться на уровень прошлого сезона

28 октября 2022, 16:58
4

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, ожидает ли он прогресс в игре нападающего Криштиану Роналду.

«Сможет ли он вернуться на уровень прошлого сезона? Все зависит от него.

Если вы посмотрите, сколько шансов он создает, сколько команда создала для него в последние недели, то увидите, что он по-прежнему способен правильно выбирать позицию и решать моменты.

Думаю, это возможно», – заявил тен Хаг.

  • В этом сезоне 37-летний Роналду забил 3 мяча и сделал 1 ассист в 13 играх.
  • В прошлом сезоне португалец отличился 24 голами и 3 результативными передачами в 39 матчах.

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Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану тен Хаг Эрик
Комментарии (4)
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САНЁК17
1666968760
Может я не знаю,у Рона есть способность но не так как раньше.
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Enter2006
1666969465
Это называется "кризис среднего возраста". С одной стороны Роналду верит что всё может, с другой не хочет смириться что возраст уже не 25. Это чистая психология. Это рано или поздно наступает у каждого спортсмена. Роналду должен сам с собой договориться, никто не поможет...
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zigbert
1666982294
Что то похожее было и у Месси но он переборол себя.
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111ax
1667285534
МЮ это не тот клуб, в котором ему сейчас стоило бы играть, надеюсь уйдет в Челси или чем черт не шутит в барсу даже
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