Корнеев: «Спартак» наконец-то угадал с главным тренером»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев высказался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«На мой взгляд, «Спартак» наконец-то угадал с главным тренером. Изменилась структура игры, виден рост игроков. Атмосфера внутри коллектива со стороны кажется прекрасной. Тактически «Спартак» также хорошо подкован.

Я не давал Абаскалю оценок раньше, так как не знал его качеств. Сейчас, после небольшого периода наблюдения за командой, уже могу это сделать. Он хорош тактически, умеет расставить игроков и делает правильные замены. Плюс наладил атмосферу в команде, игроки у него прибавляют в мастерстве.

С настроем на игру и физикой тоже порядок – команда бежит! Мне достаточно близок подход Абаскаля», – сказал Корнеев.