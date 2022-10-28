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    Корнеев: «Спартак» наконец-то угадал с главным тренером»

    Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев высказался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

    «На мой взгляд, «Спартак» наконец-то угадал с главным тренером. Изменилась структура игры, виден рост игроков. Атмосфера внутри коллектива со стороны кажется прекрасной. Тактически «Спартак» также хорошо подкован.

    Я не давал Абаскалю оценок раньше, так как не знал его качеств. Сейчас, после небольшого периода наблюдения за командой, уже могу это сделать. Он хорош тактически, умеет расставить игроков и делает правильные замены. Плюс наладил атмосферу в команде, игроки у него прибавляют в мастерстве.

    С настроем на игру и физикой тоже порядок – команда бежит! Мне достаточно близок подход Абаскаля», – сказал Корнеев.

    • Абаскаль принял «Спартак» летом.
    • Команда идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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