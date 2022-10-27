Аршавин отреагировал на решение Павлюченко закончить карьеру в 40 лет

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал решение Романа Павлюченко завершить карьеру в 40 лет.

— Рома — большой футболист для нашей страны, он был отличным бомбардиром, несмотря на то что на клубном уровне играл в стане одного из наших главных соперников. Считаю, в итоге у него получилась великолепная карьера.

И вообще Рома — отличный парень, молодец! Желаю ему успехов в обычной скучной послефутбольной жизни

— Получается, из вашей сборной на Евро‑2008 Павлюченко дольше всех продержался в большом футболе и позже всех завершает карьеру.

— Правильно за собой следил, молодец!