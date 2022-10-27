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    Аршавин отреагировал на решение Павлюченко закончить карьеру в 40 лет

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал решение Романа Павлюченко завершить карьеру в 40 лет.

    — Рома — большой футболист для нашей страны, он был отличным бомбардиром, несмотря на то что на клубном уровне играл в стане одного из наших главных соперников. Считаю, в итоге у него получилась великолепная карьера.

    И вообще Рома — отличный парень, молодец! Желаю ему успехов в обычной скучной послефутбольной жизни

    — Получается, из вашей сборной на Евро‑2008 Павлюченко дольше всех продержался в большом футболе и позже всех завершает карьеру.

    — Правильно за собой следил, молодец!

    • Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
    • Он провел 51 матч за сборную России, забил 21 гол.
    • Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5134

      Enter2006 15 минут назад

      Павлюченко красавец!

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