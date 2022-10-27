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    Adidas расторг контракт с Канье Уэстом из-за антисемитских заявлений и футболки «Жизни белых важны»

    Adidas объявил о прекращении сотрудничества с рэпером Канье Уэстом.

    Компания прекращает выпуск обуви в рамках совместной коллаборации Yeezy Adidas.

    Финансовые потери Adidas от расторжения контракта составят 246 миллионов долларов.

    Причина разрыва соглашения – антисемитские посты Уэста в соцсетях и его заявления о смерти Джорджа Флойда. Также рэпер вызвал негативную реакцию общества появлением в футболке с надписью: «Жизни белых важны».

    В Adidas отметили, что не поддерживают антисемитизм и любые высказывания, разжигающие ненависть, а слова артиста неприемлемы и нарушают ценности компании.

    Источник: The Hollywood Reporter

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