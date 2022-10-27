Adidas расторг контракт с Канье Уэстом из-за антисемитских заявлений и футболки «Жизни белых важны»

Adidas объявил о прекращении сотрудничества с рэпером Канье Уэстом.

Компания прекращает выпуск обуви в рамках совместной коллаборации Yeezy Adidas.

Финансовые потери Adidas от расторжения контракта составят 246 миллионов долларов.

Причина разрыва соглашения – антисемитские посты Уэста в соцсетях и его заявления о смерти Джорджа Флойда. Также рэпер вызвал негативную реакцию общества появлением в футболке с надписью: «Жизни белых важны».

В Adidas отметили, что не поддерживают антисемитизм и любые высказывания, разжигающие ненависть, а слова артиста неприемлемы и нарушают ценности компании.