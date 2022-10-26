Писарев: «Никто пока не заставил меня поверить, что тренерство – это не мое»

Николай Писарев не планирует уходить с тренерской работы, несмотря на последнюю неудачу в «Химках».

– Какая сейчас личная цель?

– Очень простая – совершенствоваться в своей профессии. Как мне кажется, у меня очень хорошее резюме – был почти во всех ипостасях в футболе. Когда заканчивал играть, был помощником главного тренера в РПЛ, потом спортивным директором клуба, спортивным директором РФС, главным тренером молодежной сборной, развивал другой подвид футбола (пляжный), выводил команду из второй лиги в ФНЛ, сейчас работаю помощником главного тренера сборной России, попробовал себя, пусть и неудачно, в РПЛ.

Мне грех жаловаться – много где поработал, много что попробовал в футболе к своим 53 годам. У меня хороший опыт, но хочу дальше развиваться, выходить на следующие этапы. Продолжать работать в сборной, попробовать еще раз себя на клубном уровне. Есть желание тренировать. Потому что меня пока никто (и я в том числе) не заставил поверить в то, что тренерство – это не мое.