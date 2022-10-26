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    Экс-тренер «Локомотива» Давидс готов вернуться в Россию даже в Первую лигу

    Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс заявил о желании работать в России даже в Первой лиге.

    «Да, определенно готов. У молодых российских игроков, проходящих через систему, огромный потенциал. Им нужен импульс, правильный подход.

    У вас отличная лига, прекрасная страна, чтобы заниматься в ней футболом. И если у меня будет возможность, я ей непременно воспользуюсь, никаких проблем», – заявил Давидс.

    • Давидс был тренером «Локо» на протяжении 3 матчей.
    • Он был уволен вместе с Йозефом Циннбауэром.

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    Источник: «РБ Спорт»

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