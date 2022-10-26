Экс-тренер «Локомотива» Давидс готов вернуться в Россию даже в Первую лигу

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс заявил о желании работать в России даже в Первой лиге.
«Да, определенно готов. У молодых российских игроков, проходящих через систему, огромный потенциал. Им нужен импульс, правильный подход.
У вас отличная лига, прекрасная страна, чтобы заниматься в ней футболом. И если у меня будет возможность, я ей непременно воспользуюсь, никаких проблем», – заявил Давидс.
- Давидс был тренером «Локо» на протяжении 3 матчей.
- Он был уволен вместе с Йозефом Циннбауэром.
Источник: «РБ Спорт»