Экс-тренер «Локомотива» Давидс готов вернуться в Россию даже в Первую лигу

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс заявил о желании работать в России даже в Первой лиге.

«Да, определенно готов. У молодых российских игроков, проходящих через систему, огромный потенциал. Им нужен импульс, правильный подход.

У вас отличная лига, прекрасная страна, чтобы заниматься в ней футболом. И если у меня будет возможность, я ей непременно воспользуюсь, никаких проблем», – заявил Давидс.