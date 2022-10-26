Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юран: «Вернул бы Глушакова в «Спартак»

26 октября 2022, 10:58
6

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что полузащитник команды Денис Глушаков мог бы выступать на уровне «Спартака».

«Осуществима ли мечта Глушакова вернуться в «Спартак»? Дениса природа наградила здоровьем, плюс его отношение к себе. Если у него в голове сидит, что он хочет играть на высоком уровне, то он контролирует свой организм, чтобы максимально уйти от мышечных травм. Ничего удивительного в показателях Глушакова нет, и его желание вернуться в «Спартак» понятно.

Мечты всегда сбываются. Но не будем лукавить, здесь больше нет, чем да. В «Спартаке» есть молодые футболисты, которые играют. И ставка будет делаться на них. При Абаскале, наверное, Глушакова в «Спартаке» не увидим, но есть тренеры, которые делают ставку на опытных игроков. Я всегда хочу видеть в составе двух-трeх опытных игроков, которые соответствуют требованиям на поле и руководят в том числе и в раздевалке.

Была бы у меня возможность, я бы позвал Глушакова в «Спартак» на один-два сезона. Он не только приносит пользу как футболист, но и является примером для молодeжи, как надо относиться профессионально к тренировкам и к футболу. Я говорил иногда: «Денис, давай отдохнeшь денeк, восстановишься». А он отвечал: «Нет, будет только хуже». Он постоянно в лидерах по спринтам, по объeму работы», – сказал Юран.

  • Глушаков был капитаном «Спартака».
  • Он брал с командой РПЛ в 2017 году.
  • Игрок в Химках с 2020 года.

Еще по теме:
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!» 21
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Глушаков Денис Юран Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1666774060
Когда не о чем писать и говорить, выдумывают любую херню и мусолят.
Ответить
nik55
1666774619
себе его забери
Ответить
Persona_non_Grata
1666775242
Надеюсь у тебя не будет такой возможности !!!
Ответить
ySS
1666785594
Поддержу тренера, в опорной зоне как раз много проблем, нет там умеющего обороняться игрока. Литвинов, когда здоров, в обороне совсем не плох, и всё...
Ответить
zigbert
1666786058
Расписал прямо как сказочного героя. Но к сожалению Глушаков пошел в Спартаке другим путем.
Ответить
Главные новости
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
2
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
6
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
5
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
7
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
6
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Все новости
Все новости
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
6
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
1
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
3
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
5
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
2
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
14
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
6
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
4
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
24
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
6
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+