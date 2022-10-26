Юран: «Вернул бы Глушакова в «Спартак»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что полузащитник команды Денис Глушаков мог бы выступать на уровне «Спартака».

«Осуществима ли мечта Глушакова вернуться в «Спартак»? Дениса природа наградила здоровьем, плюс его отношение к себе. Если у него в голове сидит, что он хочет играть на высоком уровне, то он контролирует свой организм, чтобы максимально уйти от мышечных травм. Ничего удивительного в показателях Глушакова нет, и его желание вернуться в «Спартак» понятно.

Мечты всегда сбываются. Но не будем лукавить, здесь больше нет, чем да. В «Спартаке» есть молодые футболисты, которые играют. И ставка будет делаться на них. При Абаскале, наверное, Глушакова в «Спартаке» не увидим, но есть тренеры, которые делают ставку на опытных игроков. Я всегда хочу видеть в составе двух-трeх опытных игроков, которые соответствуют требованиям на поле и руководят в том числе и в раздевалке.

Была бы у меня возможность, я бы позвал Глушакова в «Спартак» на один-два сезона. Он не только приносит пользу как футболист, но и является примером для молодeжи, как надо относиться профессионально к тренировкам и к футболу. Я говорил иногда: «Денис, давай отдохнeшь денeк, восстановишься». А он отвечал: «Нет, будет только хуже». Он постоянно в лидерах по спринтам, по объeму работы», – сказал Юран.