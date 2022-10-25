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    Роналду и тен Хаг сегодня впервые пообщаются после отстранения португальца

    Сегодня, 25 октября, нападающий «Манчестер Юнайтед» может вернуться к тренировкам с основным составом клуба.

    По информации Manchester Evening News, сегодня тренер и футболист проведут первый разговор после отстранения 37-летнего португальца. По его итогам Роналду может попасть в заявку на матч Лиги Европы с «Шерифом».

    • Криштиану отстранен от тренировок за отказ выходить на замену в игре с «Тоттенхэмом» (2:0).
    • В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Контракт португальца с «МЮ» истекает летом.

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    Источник: Manchester Evening News

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