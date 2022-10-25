Роналду и тен Хаг сегодня впервые пообщаются после отстранения португальца

Сегодня, 25 октября, нападающий «Манчестер Юнайтед» может вернуться к тренировкам с основным составом клуба.
По информации Manchester Evening News, сегодня тренер и футболист проведут первый разговор после отстранения 37-летнего португальца. По его итогам Роналду может попасть в заявку на матч Лиги Европы с «Шерифом».
- Криштиану отстранен от тренировок за отказ выходить на замену в игре с «Тоттенхэмом» (2:0).
- В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Контракт португальца с «МЮ» истекает летом.
Источник: Manchester Evening News