Терюшков: «Ситуация в «Химках» близка к критической»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о ситуации в клубе.

«Тренерский штаб судят по результатам, а результаты клубу сейчас нужны как воздух. У Спартака Гогниева кредит доверия, насколько я понимаю, есть достаточно большой. И он должен его оправдать, давая результаты.

Невозможно всегда на этом кредите кататься с горки. Ситуация тяжелая, и, наверное, она близка к критической. Мы помним прошлый сезон, когда «Химки» перед зимней паузой находились на последнем месте и отрыв от зоны вылета был пять очков. И сейчас клуб находится в зоне вылета.

Безусловно, это не может никому нравиться. И точка невозврата уже находится где-то близко. И если не найти какие-то решения, то будет очень тяжело после зимней паузы добиться результата и остаться в Премьер-лиге.

Но любой болельщик верит в свой клуб и в то, что руководство этот выход найдет и приведет команду к желаемому результату» – сказал Терюшков.