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    Николсон: «В РПЛ буду играть только за «Спартак»

    Нападающий Шамар Николсон заявил, что будет играть в чемпионате России только за «Спартак».

    «Я не могу представить себя в «Зените» или ЦСКА, это исключено. Если посмотреть на мои последние клубы – «Шарлеруа» и «Домжале», то можно заметить, что сначала я играл в одной команде чемпионата страны, затем – в другом клубе другой страны.

    В РПЛ я буду только в «Спартаке». Еще раз повторю: я не могу себя представить в другой российской команде. Это просто неправильно и невозможно», – сказал Николсон.

    • Шамар забил 3 гола в 10 матчах этого сезона РПЛ.
    • «Спартак» идет на 2-м месте в чемпионате.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      RedMaksim97 2 часа назад

      То есть в Локо или Динамо перейти может?

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