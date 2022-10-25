Николсон: «В РПЛ буду играть только за «Спартак»

Нападающий Шамар Николсон заявил, что будет играть в чемпионате России только за «Спартак».

«Я не могу представить себя в «Зените» или ЦСКА, это исключено. Если посмотреть на мои последние клубы – «Шарлеруа» и «Домжале», то можно заметить, что сначала я играл в одной команде чемпионата страны, затем – в другом клубе другой страны.

В РПЛ я буду только в «Спартаке». Еще раз повторю: я не могу себя представить в другой российской команде. Это просто неправильно и невозможно», – сказал Николсон.