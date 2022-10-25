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Николсон: «В РПЛ буду играть только за «Спартак»

25 октября 2022, 10:24
2

Нападающий Шамар Николсон заявил, что будет играть в чемпионате России только за «Спартак».

«Я не могу представить себя в «Зените» или ЦСКА, это исключено. Если посмотреть на мои последние клубы – «Шарлеруа» и «Домжале», то можно заметить, что сначала я играл в одной команде чемпионата страны, затем – в другом клубе другой страны.

В РПЛ я буду только в «Спартаке». Еще раз повторю: я не могу себя представить в другой российской команде. Это просто неправильно и невозможно», – сказал Николсон.

  • Шамар забил 3 гола в 10 матчах этого сезона РПЛ.
  • «Спартак» идет на 2-м месте в чемпионате.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар
Комментарии (2)
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RedMaksim97
1666682995
То есть в Локо или Динамо перейти может?
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zigbert
1666716413
Преданность клубу всегда приветствуется для любого игрока.
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