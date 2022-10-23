Президент «Оренбурга» Еремякин: «Мы просто играем в футбол. Не выставляем автобусы или паровозы»

Василий Еремякин, президент «Оренбурга», высказался по игре команды в этом сезоне.

В 14-м туре РПЛ команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2).

«Что происходит с «Оренбургом»? Играем, просто играем в футбол. Не прячемся, не выставляем автобусы или паровозы. Стараемся играть, не глядя на то, кто соперник. Наши оренбургские болельщики это очень положительно воспринимают. Где-то терпим фиаско, где-то, как с ЦСКА, играем абсолютно на равных.

Первый тайм по количеству моментов отдал бы гостям, плюс неосторожный рикошет Ренато Гойковича и автогол. А после перерыва полностью доминировали. Жаль, что не материализовали все в еще более положительный для себя результат. А игра очень достойная во всех отношениях, что с нашей стороны, что со стороны ЦСКА», – сказал Еремякин.