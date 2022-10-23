Нгамале: «Сравнить Яшина и Шунина? Оба хороши!»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале после матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1) сравнил бывшего вратаря команды Льва Яшина с нынешним – Антоном Шуниным.

– Вы играли в специальной форме. Знаете, почему?

— Конечно, знаю об этом. Это связано с единственным вратарем, который выигрывал «Золотой мяч». Очень рады отметить эту дату победой. Это было важно!

— Можете как-то сравнить Яшина с Шуниным?

— Они оба хороши! Не могу сказать, кто лучше. У Яшина невероятный опыт. Они оба хороши.