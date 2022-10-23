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    Нгамале: «Сравнить Яшина и Шунина? Оба хороши!»

    Нападающий «Динамо» Муми Нгамале после матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1) сравнил бывшего вратаря команды Льва Яшина с нынешним – Антоном Шуниным.

    – Вы играли в специальной форме. Знаете, почему?

    — Конечно, знаю об этом. Это связано с единственным вратарем, который выигрывал «Золотой мяч». Очень рады отметить эту дату победой. Это было важно!

    — Можете как-то сравнить Яшина с Шуниным?

    — Они оба хороши! Не могу сказать, кто лучше. У Яшина невероятный опыт. Они оба хороши.

    • Накануне была годовщина со дня рождения Яшина.
    • Шунин, как и Яшин, всю карьеру проводит в «Динамо».
    • Нгамале перешел в «Динамо» в сентябре.

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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