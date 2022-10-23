Нгамале: «Сравнить Яшина и Шунина? Оба хороши!»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале после матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1) сравнил бывшего вратаря команды Льва Яшина с нынешним – Антоном Шуниным.
– Вы играли в специальной форме. Знаете, почему?
— Конечно, знаю об этом. Это связано с единственным вратарем, который выигрывал «Золотой мяч». Очень рады отметить эту дату победой. Это было важно!
— Можете как-то сравнить Яшина с Шуниным?
— Они оба хороши! Не могу сказать, кто лучше. У Яшина невероятный опыт. Они оба хороши.
- Накануне была годовщина со дня рождения Яшина.
- Шунин, как и Яшин, всю карьеру проводит в «Динамо».
- Нгамале перешел в «Динамо» в сентябре.
Источник: телеграм-канал Микеле Антонова