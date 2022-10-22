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    Комментаторы «Матч ТВ» оказали помощь беженцам в Белгородской области

    Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский рассказал о визите к беженцам в Белгородскую область.

    «Рванули с коллегой и товарищем Романом Трушечкиным в Воронеж на игру «Факела» и «Ростова». Сделали небольшой крюк и заехали в Белгородскую область в палаточный лагерь для беженцев.

    Привезли важный груз. Это тепловые пушки, купленные на деньги наших комментаторов, работников «Матча» и просто наших друзей.

    Скоро зима, в палатках становится холодно. Теперь будет хоть немного теплее. Нам тоже.

    С легкой руки мастера заголовка Трушечкина акция получила название «Пушка нестрашная», – написал Моссаковский в своем телеграм-канале.

    Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского

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