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    Мостовой: «Локомотив» избавился от немецких цепей, которые тянули клуб на дно»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о кадровых изменениях в «Локомотиве».

    «Локомотив» избавился от немецких цепей, которые держали и тянули клуб на дно. Ясно, что быстро они из этого положения не выйдут, потому что внизу отставание приличное.

    Другое дело, что поправить положение время есть», – заявил Мостовой.

    • «Локо» набрал 12 очков в 13 турах и идет в зоне стыков РПЛ.
    • Сегодня команда примет «Динамо».
    • 8 октября клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Также ушел в отставку председатель совета директоров Александр Плутник.

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    Источник: «Чемпионат»

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