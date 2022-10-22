Мостовой: «Локомотив» избавился от немецких цепей, которые тянули клуб на дно»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о кадровых изменениях в «Локомотиве».
«Локомотив» избавился от немецких цепей, которые держали и тянули клуб на дно. Ясно, что быстро они из этого положения не выйдут, потому что внизу отставание приличное.
Другое дело, что поправить положение время есть», – заявил Мостовой.
- «Локо» набрал 12 очков в 13 турах и идет в зоне стыков РПЛ.
- Сегодня команда примет «Динамо».
- 8 октября клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Также ушел в отставку председатель совета директоров Александр Плутник.
Источник: «Чемпионат»