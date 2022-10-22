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    «Манчестер Юнайтед» не планирует расторгать контракт с Роналду

    Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг опроверг информацию о возможности досрочного прекращения сотрудничества между «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду.

    Клуб АПЛ пока не рассматривает вариант с расторжением контракта с 37-летним футболистом.

    Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2023 года.

    • В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Сейчас он отстранен от тренировок с основой за отказ выходить на замену в игре с «Тоттенхэмом» (2:0) в среду.
    • Летом форвард хотел сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

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    Источник: твиттер Флориана Плеттенберга

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