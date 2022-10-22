«Манчестер Юнайтед» не планирует расторгать контракт с Роналду

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг опроверг информацию о возможности досрочного прекращения сотрудничества между «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду.
Клуб АПЛ пока не рассматривает вариант с расторжением контракта с 37-летним футболистом.
Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2023 года.
- В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Сейчас он отстранен от тренировок с основой за отказ выходить на замену в игре с «Тоттенхэмом» (2:0) в среду.
- Летом форвард хотел сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга