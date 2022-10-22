«Манчестер Юнайтед» не планирует расторгать контракт с Роналду

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг опроверг информацию о возможности досрочного прекращения сотрудничества между «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду.

Клуб АПЛ пока не рассматривает вариант с расторжением контракта с 37-летним футболистом.

Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2023 года.