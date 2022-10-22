Мостовой назвал три причины непопадания Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на решение тренерского штаба сборной Нидерландов не включить Квинси Промеса в предварительную заявку на чемпионат мира.

Всего в расширенный состав попали 39 игроков.

На групповом этапе ЧМ-2022 соперниками голландцев будут Катар, Сенегал и Эквадор.

Турнир в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

«Здесь три варианта событий. Первое: из-за всей этой ситуации не берут из российского чемпионата, хотя все понимают, что Промес хорошо играет и забивает.

Второй вариант, что есть конкуренты на его позицию: такие, что ван Гаал видит, что они не хуже, а то и лучше. Третий вариант – история с судебными разбирательствами.

Всe-таки он не наш. Какая мне разница, попал он или нет», – сказал Мостовой.