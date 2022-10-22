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    Мостовой назвал три причины непопадания Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на решение тренерского штаба сборной Нидерландов не включить Квинси Промеса в предварительную заявку на чемпионат мира.

    • Всего в расширенный состав попали 39 игроков.
    • На групповом этапе ЧМ-2022 соперниками голландцев будут Катар, Сенегал и Эквадор.
    • Турнир в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

    «Здесь три варианта событий. Первое: из-за всей этой ситуации не берут из российского чемпионата, хотя все понимают, что Промес хорошо играет и забивает.

    Второй вариант, что есть конкуренты на его позицию: такие, что ван Гаал видит, что они не хуже, а то и лучше. Третий вариант – история с судебными разбирательствами.

    Всe-таки он не наш. Какая мне разница, попал он или нет», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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