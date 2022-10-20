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  • Массажист Кокорина: «Тренер «Фиорентины» говорил Саше «браво» на тренировках, но не выпускал на поле»

Массажист Кокорина: «Тренер «Фиорентины» говорил Саше «браво» на тренировках, но не выпускал на поле»

20 октября 2022, 14:44
3

Сергей Колесников, массажист нападающего «Ариса» Александра Кокорина, объяснил, почему футболист не смог заиграть в «Фиорентине».

«То, что Саша не играл в «Фиорентине», а сейчас выходит и забивает за «Арис», никак не связано с травмами. Во Флоренции его не ставили, в этом все и заключалось.

В «Фиорентину» пришел третий или четвертый тренер, и Саше не давали возможности играть. Кокорин был в полном порядке. Он усердно тренировался, а руководство «фиалок» было довольно его самоотдачей на тренировках и отношением футболиста к своему делу.

Если кто-то сомневался в форме Кокорина в Италии, то посмотрите его последнюю игру за «Фиорентину» против «Наполи». Он вышел на десять минут, а его клуб выиграл. Если посмотрите, как он играл те десять минут, то все станет ясно.

Никто из футболистов «Фиорентины» не понимал, почему Саша не играл. Сапонара говорил, что ему удобно играть с Кокориным. Тренер же говорил «браво» на тренировках, но на поле не выпускал.

Винченцо Итальяно, думаю, так и не даст Александру Кокорину играть, если футболист вернется во Флоренцию. Решение должен принимать сам Саша: возвращаться ему в Италию или нет.

Сейчас он себя комфортно чувствует в «Арисе». Это хорошая команда, а главное – там отличное отношение к самому игроку. На Кипре Кокорина все устраивает», – сказал Колесников.

  • Кокорин перешел в «Арис» этим летом на правах аренды из «Фиорентины».
  • В 6 матчах чемпионата Кипра он забил 3 гола.

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Источник: Sport24
Италия. Серия А Фиорентина Арис Кокорин Александр
Комментарии (3)
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Enter2006
1666269132
"Браво! Браво! Как ты всех нас нае**л!" ))
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Plyash
1666269420
Физди,физди,костоправ Кокоринский,что тебе ещё остаётся...
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Solist345345
1666275035
Бл@ть, "массажист кокорина" уже какое-то нарицательное словосочетание на слуху у всех.
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