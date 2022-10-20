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    «Ее слова обо мне воспринимаю с улыбкой». Аленичев – о Зареме

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой, супруге экс-владельца московского клуба Леонида Федуна.

    «Не так давно узнал о существовании Заремы Салиховой, и мне рассказали, что она в интервью Ксении Собчак, оказывается, сказала тогда Федуну: мол, у Аленичева – прямой пробор и волосы сальные, и брать меня в «Спартак» нельзя – ничего не получится.

    Воспринял все это с улыбкой. Нам с ней никогда не доводилось общаться, и в период работы в клубе я вообще не был в курсе, что такой человек есть», – заявил Аленичев.

    • Тренер возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
    • Он остается без работы с мая 2019 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +357

      rac531 48 минут назад

      Болельщики футбольного «Енисея» попросили губернатора об отставке АЛЕНИЧЕВА

      «Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. За все время работы в Красноярске они не провели ни одного мастер-класса для детей, зато постоянно бывают замеченными в барах города сь кружками пива.
      Это не голословные обвинения. Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из нее некоторые игроки. Формирование состава — прерогатива тренера, результат — показатель его работы и ответственность. Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева.»

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      Рейтинг: +385

      Аден 2 часа назад

      и как оказалось, Зарема была права.

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      Рейтинг: +983

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Во докатились, мнение эскортницы легкого поведения коментируем

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      Рейтинг: +19460

      Persona_non_Grata > Красногвардейчик 1 час назад

      Так сиди на попе ровно, что тебя так возбуждает каждое упоминание про Зарему ? ))) Бери пример с Аленичева .

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