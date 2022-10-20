«Ее слова обо мне воспринимаю с улыбкой». Аленичев – о Зареме

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой, супруге экс-владельца московского клуба Леонида Федуна.
«Не так давно узнал о существовании Заремы Салиховой, и мне рассказали, что она в интервью Ксении Собчак, оказывается, сказала тогда Федуну: мол, у Аленичева – прямой пробор и волосы сальные, и брать меня в «Спартак» нельзя – ничего не получится.
Воспринял все это с улыбкой. Нам с ней никогда не доводилось общаться, и в период работы в клубе я вообще не был в курсе, что такой человек есть», – заявил Аленичев.
- Тренер возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
- Он остается без работы с мая 2019 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»