«Ее слова обо мне воспринимаю с улыбкой». Аленичев – о Зареме

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой, супруге экс-владельца московского клуба Леонида Федуна.

«Не так давно узнал о существовании Заремы Салиховой, и мне рассказали, что она в интервью Ксении Собчак, оказывается, сказала тогда Федуну: мол, у Аленичева – прямой пробор и волосы сальные, и брать меня в «Спартак» нельзя – ничего не получится.

Воспринял все это с улыбкой. Нам с ней никогда не доводилось общаться, и в период работы в клубе я вообще не был в курсе, что такой человек есть», – заявил Аленичев.