Экс-скаут «Барселоны» рассказал о сорвавшемся трансфере Неймара в «Реал» за 170 миллионов

Бывший скаут «Барселоны» Андре Кюри дал показания в суде по делу о коррупции при переходе Неймара из «Сантоса» в «Барселону».
«Мы договорились с «Сантосом» о переходе Неймара, но через несколько дней они отказались, потому что вмешался «Реал».
Неймар собирался пройти медосмотр в «Реале», но сделка сорвалась. Мадридцы были готовы заплатить 170 миллионов евро», – сказал Кюри.
- Неймар забил 12 голов и сделал 9 ассистов в 16 матчах этого сезона.
- Рыночная стоимость бразильца – 75 миллионов евро.
Источник: El Espanol