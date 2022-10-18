Экс-скаут «Барселоны» рассказал о сорвавшемся трансфере Неймара в «Реал» за 170 миллионов

Бывший скаут «Барселоны» Андре Кюри дал показания в суде по делу о коррупции при переходе Неймара из «Сантоса» в «Барселону».

«Мы договорились с «Сантосом» о переходе Неймара, но через несколько дней они отказались, потому что вмешался «Реал».

Неймар собирался пройти медосмотр в «Реале», но сделка сорвалась. Мадридцы были готовы заплатить 170 миллионов евро», – сказал Кюри.