Гендиректор «Зенита» Медведев: «Мы находим возможность играть международные матчи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о работе клуба по поиску вариантов участия команды в международных турнирах.

«Международный аспект очень важен – мы находим возможность играть международные игры.

Уже сыграли в Сочи с «Црвеной Звездой», собрав рекордные 30 тысяч человек, и намечены еще матчи до [зимнего] перерыва – надеюсь ничто не помешает их провести.

Есть много стран, с которыми можно играть. Мы уже думаем и консультируемся с этими странами, с их федерациями, с их лигами о том, какие международные матчи мы могли бы сыграть и даже не только отдельные матчи, но и турниры», – заявил Медведев.