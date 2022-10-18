Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гендиректор «Зенита» Медведев: «Мы находим возможность играть международные матчи»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о работе клуба по поиску вариантов участия команды в международных турнирах.

    «Международный аспект очень важен – мы находим возможность играть международные игры.

    Уже сыграли в Сочи с «Црвеной Звездой», собрав рекордные 30 тысяч человек, и намечены еще матчи до [зимнего] перерыва – надеюсь ничто не помешает их провести.

    Есть много стран, с которыми можно играть. Мы уже думаем и консультируемся с этими странами, с их федерациями, с их лигами о том, какие международные матчи мы могли бы сыграть и даже не только отдельные матчи, но и турниры», – заявил Медведев.

    • «Зенит» – лидер РПЛ и чемпион России 4 последних сезонов.
    • Российские клубы отстранены от еврокубков как минимум до лета 2023 года.

    Новости по теме
    Гендиректор «Зенита» Медведев оценил перспективы Бакаева в команде
    Семак прокомментировал кадровую ситуацию в «Зените» перед кубковым матчем с «Крыльями Советов» 2
    Семак охарактеризовал турнирную ситуацию «Зенита» в Кубке России 2
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10605

      R_a_i_n 56 минут назад

      Вот турнир небольшой провести для начала было-бы не плохо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11