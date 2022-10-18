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    Газизов прояснил ситуацию с возможным закрытием «Уфы» после Нового года

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий по поводу финансовых проблем клуба.

    «Давно испытываем проблемы, известный факт. Но на сегодняшний день долгов у нас нет.

    С сегодняшнего дня всем сотрудникам клуба направлено уведомление, подписанное в том числе мной, о возможном сокращении в ближайшие два месяца.

    Это правовая история, потому что главное – не создать долгов перед людьми. Мы уведомили всех, что можем платить зарплату ещe какое-то время.

    А дальше? А дальше будем думать, что делать. Клуб и школа должны существовать», – сказал Газизов.

    • «Уфа» вылетел из РПЛ по итогам прошлого сезона.
    • В Первой лиге команда набрала 16 очков в 14 турах и идет на 13-м месте в таблице.

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    Источник: «Чемпионат»

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