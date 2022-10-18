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  • Газизов прояснил ситуацию с возможным закрытием «Уфы» после Нового года

Газизов прояснил ситуацию с возможным закрытием «Уфы» после Нового года

18 октября 2022, 15:03
2

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий по поводу финансовых проблем клуба.

«Давно испытываем проблемы, известный факт. Но на сегодняшний день долгов у нас нет.

С сегодняшнего дня всем сотрудникам клуба направлено уведомление, подписанное в том числе мной, о возможном сокращении в ближайшие два месяца.

Это правовая история, потому что главное – не создать долгов перед людьми. Мы уведомили всех, что можем платить зарплату ещe какое-то время.

А дальше? А дальше будем думать, что делать. Клуб и школа должны существовать», – сказал Газизов.

  • «Уфа» вылетела из РПЛ по итогам прошлого сезона.
  • В Первой лиге команда набрала 16 очков в 14 турах и идет на 13-м месте в таблице.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (2)
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plehanov6
1666153547
Верни все наворованные деньги в казну клуба, и команда будет бороться за выход в РПЛ!!! Хапуга ненасытная!
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