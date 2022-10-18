Газизов прояснил ситуацию с возможным закрытием «Уфы» после Нового года

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий по поводу финансовых проблем клуба.
«Давно испытываем проблемы, известный факт. Но на сегодняшний день долгов у нас нет.
С сегодняшнего дня всем сотрудникам клуба направлено уведомление, подписанное в том числе мной, о возможном сокращении в ближайшие два месяца.
Это правовая история, потому что главное – не создать долгов перед людьми. Мы уведомили всех, что можем платить зарплату ещe какое-то время.
А дальше? А дальше будем думать, что делать. Клуб и школа должны существовать», – сказал Газизов.
- «Уфа» вылетела из РПЛ по итогам прошлого сезона.
- В Первой лиге команда набрала 16 очков в 14 турах и идет на 13-м месте в таблице.
Источник: «Чемпионат»