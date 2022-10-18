Текке: «Дзюбе будет непросто найти клуб, особенно в Турции. А вы говорили, что он – легенда»

Экс-нападающий «Зенита» Фатих Текке высказался о форварде «Демирспора» Артеме Дзюбе.

— Как я и говорил, играть в турецком чемпионате совсем нелегко. Особенно непросто в «Адане» — команда сейчас идет первой в лиге.

Возможно, из-за этих успехов Артем сейчас не будет получать много игрового времени, у клуба все идет отлично без него, они лидируют. Но это футбол, здесь возможно. Артем может подождать и тогда получит игровое время. Но сейчас этого не произойдет.

Уйти в аренду? Это решать ему.

— Если бы вы оказались в такой же ситуации, вы бы ушли в другой клуб или остались в «Адане»?

— Если бы я был на его месте, я бы ушел в другой клуб, конечно. Когда ты не получаешь много игрового времени, ты уходишь. Так всегда бывает. Но Дзюба в последнее время не играл и сейчас ему будет непросто найти клуб, особенно в Турции. Кстати, во время прошлой беседы вы говорили, что Дзюба — легенда. Все так?

— Да, в России он легендарен.

— Ха-ха, ну вот.