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    Текке: «Дзюбе будет непросто найти клуб, особенно в Турции. А вы говорили, что он – легенда»

    Экс-нападающий «Зенита» Фатих Текке высказался о форварде «Демирспора» Артеме Дзюбе.

    — Как я и говорил, играть в турецком чемпионате совсем нелегко. Особенно непросто в «Адане» — команда сейчас идет первой в лиге.

    Возможно, из-за этих успехов Артем сейчас не будет получать много игрового времени, у клуба все идет отлично без него, они лидируют. Но это футбол, здесь возможно. Артем может подождать и тогда получит игровое время. Но сейчас этого не произойдет.

    Уйти в аренду? Это решать ему.

    — Если бы вы оказались в такой же ситуации, вы бы ушли в другой клуб или остались в «Адане»?

    — Если бы я был на его месте, я бы ушел в другой клуб, конечно. Когда ты не получаешь много игрового времени, ты уходишь. Так всегда бывает. Но Дзюба в последнее время не играл и сейчас ему будет непросто найти клуб, особенно в Турции. Кстати, во время прошлой беседы вы говорили, что Дзюба — легенда. Все так?

    — Да, в России он легендарен.

    — Ха-ха, ну вот.

    • Дзюба пришел в «Демирспор» летом как свободный агент.
    • Форвард играл за «Зенит» с 2015 года.
    • В сезоне Суперлиги 34-летний форвард провел 4 матча, забил гол.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15836

      Fusballer 1 час назад

      В российском футболе есть только две легендарные личности - Дзюба и Черчесов.

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      Рейтинг: +10557

      R_a_i_n 2 часа назад

      Мы как-раз и не говорили.

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