«Вообще не нравится. Одни минусы». Кокорин – о популярности

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин посетовал, что ему не нравится быть известным.
– Ты свою популярность осознаешь на Кипре? Или еще нет?
– Ну, русские – да. Есть суперпростой контингент, которые типа: «Ой, ***, ты что тут забыл?». Ну, они не знаю.
А есть нормальные ребята, много знакомых, где-то всегда пересекались в отпуске. Кто-то спокойно – недавно пришел парень, снимает без палева. Я думаю: «Ну подойди, сфоткайся нормально, что ты делаешь?».
Русских много, но многие из них не особо понимают. Типа: «Что он здесь забыл? Что он здесь делает? Он же должен где-то там быть». Ходят такие: «Это он, он». Пока вот так.
– Реагируют на тебя как на футболиста или как на медийную личность?
– Просто знают, что есть такой парень, и все. Они не понимают, что я здесь делаю.
Популярность со временем... Это вначале очень прикольно, необычно. А со временем это становится суперогромным минусом, я бы вообще не хотел, чтобы это у меня присутствовало.
Мне всю карьеру она только мешала, скажем так.
– Популярность?
– Да.
– Тебе не нравится?
– Мне не нравится.
– Когда тебя узнают...
– Вообще не нравится. Одни минусы.
- В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
- В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.