«Вообще не нравится. Одни минусы». Кокорин – о популярности

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин посетовал, что ему не нравится быть известным.

– Ты свою популярность осознаешь на Кипре? Или еще нет?

– Ну, русские – да. Есть суперпростой контингент, которые типа: «Ой, ***, ты что тут забыл?». Ну, они не знаю.

А есть нормальные ребята, много знакомых, где-то всегда пересекались в отпуске. Кто-то спокойно – недавно пришел парень, снимает без палева. Я думаю: «Ну подойди, сфоткайся нормально, что ты делаешь?».

Русских много, но многие из них не особо понимают. Типа: «Что он здесь забыл? Что он здесь делает? Он же должен где-то там быть». Ходят такие: «Это он, он». Пока вот так.

– Реагируют на тебя как на футболиста или как на медийную личность?

– Просто знают, что есть такой парень, и все. Они не понимают, что я здесь делаю.

Популярность со временем... Это вначале очень прикольно, необычно. А со временем это становится суперогромным минусом, я бы вообще не хотел, чтобы это у меня присутствовало.

Мне всю карьеру она только мешала, скажем так.

– Популярность?

– Да.

– Тебе не нравится?

– Мне не нравится.

– Когда тебя узнают...

– Вообще не нравится. Одни минусы.