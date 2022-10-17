Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Вообще не нравится. Одни минусы». Кокорин – о популярности

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин посетовал, что ему не нравится быть известным.

    – Ты свою популярность осознаешь на Кипре? Или еще нет?

    – Ну, русские – да. Есть суперпростой контингент, которые типа: «Ой, ***, ты что тут забыл?». Ну, они не знаю.

    А есть нормальные ребята, много знакомых, где-то всегда пересекались в отпуске. Кто-то спокойно – недавно пришел парень, снимает без палева. Я думаю: «Ну подойди, сфоткайся нормально, что ты делаешь?».

    Русских много, но многие из них не особо понимают. Типа: «Что он здесь забыл? Что он здесь делает? Он же должен где-то там быть». Ходят такие: «Это он, он». Пока вот так.

    – Реагируют на тебя как на футболиста или как на медийную личность?

    – Просто знают, что есть такой парень, и все. Они не понимают, что я здесь делаю.

    Популярность со временем... Это вначале очень прикольно, необычно. А со временем это становится суперогромным минусом, я бы вообще не хотел, чтобы это у меня присутствовало.

    Мне всю карьеру она только мешала, скажем так.

    – Популярность?

    – Да.

    – Тебе не нравится?

    – Мне не нравится.

    – Когда тебя узнают...

    – Вообще не нравится. Одни минусы.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.

    Новости по теме
    Кокорин забил 3-й гол за «Арис» в 6-м матче 1
    Кокорин заявил, что планирует завершить карьеру в 39 лет 3
    Кокорин: «Мог оказаться в РПЛ, но не хотел возвращаться в Россию. Нашел варианты в Турции и Венгрии через соцсети»
    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11