Давидс: «Бюджет «Локомотива» будет снижен на 20 миллионов. Средний возраст команды повысится за счет опытных игроков»

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс рассказал об изменении вектора развития клуба после ухода главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«На следующий день [после увольнения Циннбауэра] я встретился с гендиректором (Владимир Леонченко – прим. «Бомбардира»), который руководит всем процессом. На встрече стало ясно, что бюджет будет снижен на 20 миллионов евро в сравнении с прошлым сезоном.

У нас была очень молодая команда, но теперь, когда всe прежнее руководство и весь персонал уволены, в январе клуб пойдeт в другом направлении, повышая средний возраст команды за счeт более опытных игроков», – сказал Давидс в интервью Times Live.