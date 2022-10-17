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    Давидс: «Бюджет «Локомотива» будет снижен на 20 миллионов. Средний возраст команды повысится за счет опытных игроков»

    Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс рассказал об изменении вектора развития клуба после ухода главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

    «На следующий день [после увольнения Циннбауэра] я встретился с гендиректором (Владимир Леонченко – прим. «Бомбардира»), который руководит всем процессом. На встрече стало ясно, что бюджет будет снижен на 20 миллионов евро в сравнении с прошлым сезоном.

    У нас была очень молодая команда, но теперь, когда всe прежнее руководство и весь персонал уволены, в январе клуб пойдeт в другом направлении, повышая средний возраст команды за счeт более опытных игроков», – сказал Давидс в интервью Times Live.

    • Циннбауэр и Цорн покинули «Локомотив» в начале октября.
    • Клуб идет на 13-м месте в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Европейский паровоз»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +833

      Rabinovi_ch 2 часа назад

      Люди открыли для себя таинство, что молодёжь должны вести ветераны... Прогресс...

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      Рейтинг: +5867

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      То есть будем делать ровно то что называли основной причиной неудовольствия к действиям Палыча (и причиной нежелания продлить контракт) . вот уроды!!!

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      Рейтинг: +140

      RedMaksim97 > Красногорск_Фан 2 часа назад

      Что это значит?

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      Рейтинг: +5867

      Красногорск_Фан > RedMaksim97 2 часа назад

      Если задашь вопрос я смогу ответить. Какое "это" из этих. Русский язык достаточно богат. Лично я писал про то что шпалычу ставят в упрек что он в основе держит сыгранный состав где есть ветераны и типа " не дает дороги молодым". Подними архивы этого времени. При его последнем отрезке работы в локо.

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