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  • Давидс: «Бюджет «Локомотива» будет снижен на 20 миллионов. Средний возраст команды повысится за счет опытных игроков»

Давидс: «Бюджет «Локомотива» будет снижен на 20 миллионов. Средний возраст команды повысится за счет опытных игроков»

17 октября 2022, 18:28
5

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс рассказал об изменении вектора развития клуба после ухода главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«На следующий день [после увольнения Циннбауэра] я встретился с гендиректором (Владимир Леонченко – прим. «Бомбардира»), который руководит всем процессом. На встрече стало ясно, что бюджет будет снижен на 20 миллионов евро в сравнении с прошлым сезоном.

У нас была очень молодая команда, но теперь, когда всe прежнее руководство и весь персонал уволены, в январе клуб пойдeт в другом направлении, повышая средний возраст команды за счeт более опытных игроков», – сказал Давидс в интервью Times Live.

  • Циннбауэр и Цорн покинули «Локомотив» в начале октября.
  • Клуб идет на 13-м месте в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Европейский паровоз»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (5)
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Красногорск_Фан
1666022925
То есть будем делать ровно то что называли основной причиной неудовольствия к действиям Палыча (и причиной нежелания продлить контракт) . вот уроды!!!
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Rabinovi_ch
1666023466
Люди открыли для себя таинство, что молодёжь должны вести ветераны... Прогресс...
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САДЫЧОК
1666039621
Будет не Локо- а Химки !
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