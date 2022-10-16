Примера. «Реал» нанес «Барселоне» первое поражение и вышел в лидеры

«Реал» победил «Барселону» в домашнем матче 9-го тура Примеры – 3:1.
В составе мадридской команды голы забили Карим Бензема, Федерико Вальверде и Родриго. У каталонцев отличился Ферран Торрес.
«Реал» набрал 25 очков и вышел лидеры. «Барса», потерпевшая первое поражение, занимает второе место с 22 очками.
Испания. Примера. 9-й тур
Реал – Барселона – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Бензема, 12; 2:0 – Вальверде, 35; 2:1 – Торрес, 83; 3:1 – Родриго, 90+1 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»