Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Примера. «Реал» нанес «Барселоне» первое поражение и вышел в лидеры

Примера. «Реал» нанес «Барселоне» первое поражение и вышел в лидеры

16 октября 2022, 19:08
12

«Реал» победил «Барселону» в домашнем матче 9-го тура Примеры – 3:1.

В составе мадридской команды голы забили Карим Бензема, Федерико Вальверде и Родриго. У каталонцев отличился Ферран Торрес.

«Реал» набрал 25 очков и вышел лидеры. «Барса», потерпевшая первое поражение, занимает второе место с 22 очками.

Испания. Примера. 9-й тур

Реал – Барселона – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бензема, 12; 2:0 – Вальверде, 35; 2:1 – Торрес, 83; 3:1 – Родриго, 90+1 (с пенальти).

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Еще по теме:
Лапорту оштрафуют на 602 евро за заход в судейскую после поражения от «Реала» 4
Хави взял на себя ответственность за поражение «Барселоны» в Эль Класико
«Будете играть по четвергам». Фанаты «Реала» поиздевались над «Барселоной»
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Батал Вселенский
1665936527
Мои поздравления! Живой получился матч..
Ответить
Sergicious
1665936536
Давайте! Жалейте Барсу как всегда.
Ответить
DeStar
1665936584
первое поражение в ла лиге надо уточнять) а так у барсы их хватает.
Ответить
DeStar
1665936947
Хороший матч Но честно скажу думал что барса выиграет, думал будет после почти вылета из лч реабилитироваться.
Ответить
серега кашин
1665937082
Барса опять влетела, видно на игру с грандами они не готовы
Ответить
Marat A.
1665937201
Жаль...Барса играет хорошо, но "без ворот" и в защите "проходной двор"....
Ответить
Lipatoff
1665937616
Поздравляю Реал, а Барсе нужно что-то менять в игре: защита не вытягивает контратаки; нападение не знает, что делать с мячом, все атаки были читаемы; полузащита не могла разбить оборону противника. И главное нет лидера, Лева наконечник, но не лидер. Хз набрали зачем-то Кессье, когда есть Де Йонг, днаря Алонсо, лучше бы вправо кого нибудь взяли толкового вместо Бельерина. Нужно наигрывать основу и ставить Рафинью с Дембеле это хаос
Ответить
Nikoo
1665938985
Повезло реалу, 8 ударов за матч и 3 мяча забили..у барсы 18 ударов и 1 гол
Ответить
САНЁК17
1665942907
Реалу всегда везёт,и с судьей и без,а не везунчикам удачи.Первая место в таблице не уместен для Барселоны, Реал фаворит и он достоин возглавлять таблицу.
Ответить
zigbert
1665989588
Победа Реала закономерна. Барселоне не хватило агрессии в атаке.
Ответить
Главные новости
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
3
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
6
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
3
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
2
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
Решение КДК по Дивееву
13:35
17
Все новости
Все новости
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
Вчера, 16:23
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
Вчера, 13:29
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
Вчера, 11:58
6
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
Вчера, 09:41
4
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
2 сентября
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
2 сентября
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
2 сентября
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
2 сентября
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
2 сентября
6
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
2 сентября
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
2 сентября
1
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
2 сентября
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
2 сентября
3
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
2 сентября
4
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
1 сентября
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
1 сентября
3
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
1 сентября
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
1 сентября
«Атлетико» принял решение по Альваресу
1 сентября
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
1 сентября
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
1 сентября
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+