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    Примера. «Реал» нанес «Барселоне» первое поражение и вышел в лидеры

    «Реал» победил «Барселону» в домашнем матче 9-го тура Примеры – 3:1.

    В составе мадридской команды голы забили Карим Бензема, Федерико Вальверде и Родриго. У каталонцев отличился Ферран Торрес.

    «Реал» набрал 25 очков и вышел лидеры. «Барса», потерпевшая первое поражение, занимает второе место с 22 очками.

    Испания. Примера. 9-й тур

    Реал – Барселона – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бензема, 12; 2:0 – Вальверде, 35; 2:1 – Торрес, 83; 3:1 – Родриго, 90+1 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +687

      Lipatoff 9 минут назад

      Поздравляю Реал, а Барсе нужно что-то менять в игре: защита не вытягивает контратаки; нападение не знает, что делать с мячом, все атаки были читаемы; полузащита не могла разбить оборону противника. И главное нет лидера, Лева наконечник, но не лидер. Хз набрали зачем-то Кессье, когда есть Де Йонг, днаря Алонсо, лучше бы вправо кого нибудь взяли толкового вместо Бельерина. Нужно наигрывать основу и ставить Рафинью с Дембеле это хаос

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      Рейтинг: +15

      Клон Лосяша 11 минут назад

      Убедительная победа.

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      Рейтинг: +200

      Marat A. 16 минут назад

      Жаль...Барса играет хорошо, но "без ворот" и в защите "проходной двор"....

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      Рейтинг: +1238

      Сделаны из Дерева 18 минут назад

      На классе! С победой Реал.

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      Рейтинг: +7507

      серега кашин 18 минут назад

      Барса опять влетела, видно на игру с грандами они не готовы

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      Рейтинг: +12074

      DeStar 20 минут назад

      Хороший матч
      Но честно скажу думал что барса выиграет, думал будет после почти вылета из лч реабилитироваться.

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      Рейтинг: +12074

      DeStar 26 минут назад

      первое поражение в ла лиге надо уточнять) а так у барсы их хватает.

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      Рейтинг: +158

      Sergicious 27 минут назад

      Давайте! Жалейте Барсу как всегда.

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      Рейтинг: +172

      Батал Вселенский 27 минут назад

      Мои поздравления! Живой получился матч..

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