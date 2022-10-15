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    Президент «Урала» Иванов: «Судейство в игре с «Ростовом» было объективным. Арбитр разобрался в сложных моментах»

    Президент «Урала» Григорий Иванов дал оценку работе арбитров в игре 13-го тура РПЛ против «Ростова».

    — На ваш взгляд, судейство было таким предвзятым, как говорят в «Ростове»?

    — Не хочу разговаривать на эти темы. Для нас судейство было объективным. Это опытный судья, который хорошо разобрался в сложных моментах. «Ростов» его критикует, это их право: понятно, команда проиграла, была расстроена.

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    Источник: «РБ Спорт»

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