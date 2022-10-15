Президент «Урала» Иванов: «Судейство в игре с «Ростовом» было объективным. Арбитр разобрался в сложных моментах»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал оценку работе арбитров в игре 13-го тура РПЛ против «Ростова».

В пятницу «Ростов» дома проиграл «Уралу» – 1:2.

Главным арбитром матча был Евгений Турбин.

Ростовчане уже анонсировали обращение в ЭСК РФС.

— На ваш взгляд, судейство было таким предвзятым, как говорят в «Ростове»?

— Не хочу разговаривать на эти темы. Для нас судейство было объективным. Это опытный судья, который хорошо разобрался в сложных моментах. «Ростов» его критикует, это их право: понятно, команда проиграла, была расстроена.