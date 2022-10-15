Президент «Урала» Иванов: «Судейство в игре с «Ростовом» было объективным. Арбитр разобрался в сложных моментах»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал оценку работе арбитров в игре 13-го тура РПЛ против «Ростова».
- В пятницу «Ростов» дома проиграл «Уралу» – 1:2.
- Главным арбитром матча был Евгений Турбин.
- Ростовчане уже анонсировали обращение в ЭСК РФС.
— На ваш взгляд, судейство было таким предвзятым, как говорят в «Ростове»?
— Не хочу разговаривать на эти темы. Для нас судейство было объективным. Это опытный судья, который хорошо разобрался в сложных моментах. «Ростов» его критикует, это их право: понятно, команда проиграла, была расстроена.
Источник: «РБ Спорт»