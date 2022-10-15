Агент Комличенко: «Если господину Турбину так же въехать в голень, какова бы была его реакция?»

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, высказался об отношении судей РПЛ к его клиенту.

«Почему такое предвзятое отношение со стороны судей в адрес Николая Комличенко? Это надо спрашивать у самих арбитров и в частности господина Турбина за его вчерашнее «великолепное» судейство.

Интересно, а если господину Турбину так же попытаться въехать в голень, то какова бы была его реакция? Расценил бы он этот эпизод как симуляцию или нет?» – заявил агент.