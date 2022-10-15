Агент Комличенко: «Если господину Турбину так же въехать в голень, какова бы была его реакция?»

У комличенко была возможность убрать ногу и избежать контакта. Чего не убрал? Почему от игрока соперника это требуют? Ни прямой ноги, ни открытых шипов там не было. Обоюдная жёсткая игра. Но так как Комличенко орал громче - жёлтую показали загорелому пареньку.
Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, высказался об отношении судей РПЛ к его клиенту.
«Почему такое предвзятое отношение со стороны судей в адрес Николая Комличенко? Это надо спрашивать у самих арбитров и в частности господина Турбина за его вчерашнее «великолепное» судейство.
Интересно, а если господину Турбину так же попытаться въехать в голень, то какова бы была его реакция? Расценил бы он этот эпизод как симуляцию или нет?» – заявил агент.
- Комличенко получил ссадину на ноге в результате столкновения с Ибраима Сиссе из «Урала».
- Турбин не удалил гвинейца, ограничившись желтой карточкой.