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    Агент Комличенко: «Если господину Турбину так же въехать в голень, какова бы была его реакция?»

    Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, высказался об отношении судей РПЛ к его клиенту.

    «Почему такое предвзятое отношение со стороны судей в адрес Николая Комличенко? Это надо спрашивать у самих арбитров и в частности господина Турбина за его вчерашнее «великолепное» судейство.

    Интересно, а если господину Турбину так же попытаться въехать в голень, то какова бы была его реакция? Расценил бы он этот эпизод как симуляцию или нет?» – заявил агент.

    • Комличенко получил ссадину на ноге в результате столкновения с Ибраима Сиссе из «Урала».
    • Турбин не удалил гвинейца, ограничившись желтой карточкой.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7514

      Томик 1 час назад

      У комличенко была возможность убрать ногу и избежать контакта. Чего не убрал? Почему от игрока соперника это требуют? Ни прямой ноги, ни открытых шипов там не было. Обоюдная жёсткая игра. Но так как Комличенко орал громче - жёлтую показали загорелому пареньку.

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      Рейтинг: +524

      Dguffin > Томик 1 час назад

      Ты местный клоун? Если да, то обнови репертуар. Подобную хрень даже в детсаде уже смешной не считают.

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      Рейтинг: +2076

      моэм 1 час назад

      Мяч катился по земле , Сиссе поднял ногу и бил шипами в колено ... Коле крупно повезло что уголёк не выбил чашечку в колене и не порвал ему "кресты" ....в России иностранцам , даже уголькам слишком много прощается....зато у них россиянина имеют во все дыры.

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      Рейтинг: +546

      Октавиус > моэм 1 час назад

      у них в Гвинее?)

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