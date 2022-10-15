Комличенко показал ссадину на ноге после столкновения с Сиссе из «Урала»

У нападающего «Ростова» Николая Комличенко осталась рана на правой ноге после матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

Футболист получил ссадину в результате столкновения с Ибраима Сиссе в конце первого тайма.

Этот момент вызвал споры – ростовчане настаивали на удалении гвинейца, но судья Евгений Турбин после вмешательства VAR ограничился желтой карточкой.

Фото: «Чемпионат»