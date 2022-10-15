Комличенко показал ссадину на ноге после столкновения с Сиссе из «Урала»

Комле осталась одна забава:
Пальцы в рот и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что ныряльщик он и скандалист...
Есенин писал о Комле еще в прошлом веке, он всё видел..!!!)))
У нападающего «Ростова» Николая Комличенко осталась рана на правой ноге после матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).
Футболист получил ссадину в результате столкновения с Ибраима Сиссе в конце первого тайма.
Этот момент вызвал споры – ростовчане настаивали на удалении гвинейца, но судья Евгений Турбин после вмешательства VAR ограничился желтой карточкой.
Фото: «Чемпионат»