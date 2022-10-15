Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Комличенко показал ссадину на ноге после столкновения с Сиссе из «Урала»

    У нападающего «Ростова» Николая Комличенко осталась рана на правой ноге после матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

    Футболист получил ссадину в результате столкновения с Ибраима Сиссе в конце первого тайма.

    Этот момент вызвал споры – ростовчане настаивали на удалении гвинейца, но судья Евгений Турбин после вмешательства VAR ограничился желтой карточкой.

    Фото: «Чемпионат»

    Новости по теме
    Агент Комличенко: «Если господину Турбину так же въехать в голень, какова бы была его реакция?» 4
    Комличенко назвал причину домашнего поражения «Ростова» от «Урала»
    Комличенко: «Судьи мне говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя» 12
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:22
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26048

      JTherry 33 минуты назад

      Комле осталась одна забава:
      Пальцы в рот и веселый свист.
      Прокатилась дурная слава,
      Что ныряльщик он и скандалист...
      Есенин писал о Комле еще в прошлом веке, он всё видел..!!!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11823

      Алексей З 1 час назад

      Больно ?
      Меняй профессию.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11823

      Алексей З > MaxRnD 53 минуты назад

      у...б...л...ю...д...о...к
      твой анус на ласкуты порвать надо . и рот до кучи.
      Жертва аб...та, в футболе бьют по ногам и даже ломают их - такой вид спорта.
      Это не отрицает , что Комличенко первый симулянт в РПЛ.
      Чтобы в твоей башке как-то всё уместилось , предлагают сосать ежедневно фаллос.
      Так и дыши

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50667

      MaxRnD > Алексей З 42 секунды назад

      Рыло смердячее, ты же вчера в буйных припадках и с пеной у рта всю жопу тут на лоскуты изорвал по поводу его якобы симуляций, а сегодня, гляди ка, моментально переобувшись, по-новым методичкам захрюкал.

      Где ты, глупая, беспонтовая чепуха, увидела своей глаукомой в посте, что он жалуется на боль ? Я так смотрю, что бы ни случилось и кто бы не был тому причиной, у тебя, брызжущего ядом пресмыкающегося гадёныша, виновные априори всегда одни (Комличенко и Ростов) ?

      Симулировал - виноват, а если не симулировал да ещё получил повреждение, то злорадно визжим, что типа, если больно, меняй профессию.

      Короче, олёша, ты конченное, злобное, буйнопомешанное и токсичное животное, которое должно сидеть на цепи , а в идеальном варианте усыплено/утопл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      РИЯ 1 час назад

      Значит такой удар был, что и щиток не спас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Baggio1986 2 часа назад

      Щиток же это место защищает, как там ссадина появилась?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50667

      MaxRnD > Baggio1986 2 часа назад

      Физику добросовестно прогуливал ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11