Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Обсуждаем предстоящее дерби ЦСКА и «Спартака»: кто лучше подготовился и в чем сила клубов

Обсуждаем предстоящее дерби ЦСКА и «Спартака»: кто лучше подготовился и в чем сила клубов

16 октября 2022, 11:06
3

16 октября состоится главное дерби страны – ЦСКА сыграет со «Спартаком». И это один из самых важных матчей сезона. Особенно ситуацию обостряет соседство двух команд в турнирной таблице.

Перед матчем авторы «Бомбардира» Михаил Морозов и Илья Егоров поговорили на тему дерби и обсудили важнейшие вопросы вокруг этой встречи.

Угадай победителя и получи 2000 рублей

Кто лучше подготовлен к этому дерби?

Михаил Морозов: Считаю, что готовы примерно одинаково. Жаль, что в оптимальных составах оба клуба не сыграют – есть проблемы в защите у ЦСКА из-за травмы Дивеева, по той же причине недостает игроков в средней линии у «Спартака» (минус Мартинс, Умяров и Мозес).

Букмекеры отдают небольшое предпочтение ЦСКА, но, на мой взгляд, шансы абсолютно равны. У команд и сильные стороны примерно одинаковы, и слабости тоже не выделяются заметнее.

Илья Егоров: Ни у ЦСКА, ни у «Спартака» нет явного преимущества друг над другом перед началом дерби. Это команды с более-менее одинаковыми проблемами (травмы) но с очень разными стилями. ЦСКА спокойнее и организованнее. «Спартак» чуть быстрее и веселее. Никакой системой координат их шансы на победу прямо перед матчем определить нельзя.

В чем сила ЦСКА?

Михаил Морозов: Надежный вратарь, организованная оборона, в целом, сбалансированный состав после прихода новичков. Сильно в плюс идет тот факт, что в атаке у ЦСКА всегда есть кому сверкнуть – сильно начинал Карраскаль, стабильнее стал Медина.

А потом отличную форму набрал Чалов. Из последних десяти матчей он забивал в семи. Для пропускающей практически в каждом матче обороны «Спартака» сдержать атаку ЦСКА будет проблемой.

Илья Егоров: Во Владимире Федотове. В последние пару лет я много слышал про проблемы ЦСКА с составом, плохой игрой и слабой тактической мыслью. Да, ЦСКА серьезно (по меркам последних своих лет) усилился в последние полгода. Но именно стабильно все заработало только при Федотове.

Подписание Владимира Федотова – лучшее решение клуба за последнее время.

В чем сила Спартака?

Михаил Морозов: Тут все понятно – Промес плюс Соболев. Первый наколотил уже 11 голов в РПЛ, второй – забивает в семи играх подряд во всех турнирах. Помимо этого, они еще и здорово друг друга дополняют.

И, очевидно, хорошая форма команды – пять побед подряд во всех турнирах. Да, из серьезных соперников – только «Зенит» в Кубке, но «Спартак» уверен в себе – это очень важно. При Абаскале 11 победа из них разгромных – семь, просто невероятно. Хотя слабостей в обороне и средней линии это не отменяет.

Илья Егоров: Однозначно в связке Промес-Соболев. Лучший бомбардир, лучший ассистент чемпионата этого сезона и один из лучших его игроков. Если говорить чуточку подробнее и акцентировать внимание только на одном человеке, то, конечно, в Промесе: во многом потому что он более универсальный игрок.

Вообще мне очень нравится, что «Спартак» – это такой иррациональный проект в последнее время. Есть очень импульсивные тренеры, которые при всей остроте своего характера ставят взвешенный и грамотный футбол. Поэтому «Спартак» вообще не теряет тонус в этом сезоне – ни при каких обстоятельствах.

Угадай победителя и получи 2000 рублей

Кто из двух клубов ближе к созданию прямой конкуренции для «Зенита» в гонке за чемпионство?

Михаил Морозов: Могут оба клуба, но едва ли это продлится долго. Если дальше по сезону не будет каких-то значительных потрясений вроде массового оттока легионеров, то конкурировать «Спартак» и ЦСКА будут за второе место.

Шансы на него пока видятся равными, но ситуация может поменяться в любой момент из-за факторов, которые никак не связаны с футболом.

Илья Егоров: Скорее, «Спартак», чем ЦСКА. Все зависит от травм и внешних факторов, влияющих на позиции легионеров в чемпионате. Если всего этого не будет, то состав «Спартака» выглядит чуть сильнее и серьезнее.

Но вообще нужно ставить вопрос по-другому: «Какой клуб сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство, если тот чуть притормозит?» Без локальных и точечных кризисов «Зенита» ни прекрасная форма ЦСКА, ни отличный футбол «Спартака» в этом контексте не имеют смысла.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1665911212
У Спартака сейчас, как и написано, трое ключевых игроков средней линии отсутствуют. И равноценной замены им нет. Отсюда и делайте выводы.
Ответить
Красногвардейчик
1665915659
Чё обсуждать? шансы 50-50
Ответить
Теркчанин
1665918506
нечего обсуждать,ничейка будет
Ответить
Главные новости
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
2
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
2
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
1
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
Решение КДК по Дивееву
13:35
16
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
7
Все новости
Все новости
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
1
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
6
Решение КДК по Дивееву
13:35
16
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
4
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
7
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
8
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
25
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
21
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
5
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+