Обсуждаем предстоящее дерби ЦСКА и «Спартака»: кто лучше подготовился и в чем сила клубов

16 октября состоится главное дерби страны – ЦСКА сыграет со «Спартаком». И это один из самых важных матчей сезона. Особенно ситуацию обостряет соседство двух команд в турнирной таблице.

Перед матчем авторы «Бомбардира» Михаил Морозов и Илья Егоров поговорили на тему дерби и обсудили важнейшие вопросы вокруг этой встречи.

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Кто лучше подготовлен к этому дерби?

Михаил Морозов: Считаю, что готовы примерно одинаково. Жаль, что в оптимальных составах оба клуба не сыграют – есть проблемы в защите у ЦСКА из-за травмы Дивеева, по той же причине недостает игроков в средней линии у «Спартака» (минус Мартинс, Умяров и Мозес).

Букмекеры отдают небольшое предпочтение ЦСКА, но, на мой взгляд, шансы абсолютно равны. У команд и сильные стороны примерно одинаковы, и слабости тоже не выделяются заметнее.

Илья Егоров: Ни у ЦСКА, ни у «Спартака» нет явного преимущества друг над другом перед началом дерби. Это команды с более-менее одинаковыми проблемами (травмы) но с очень разными стилями. ЦСКА спокойнее и организованнее. «Спартак» чуть быстрее и веселее. Никакой системой координат их шансы на победу прямо перед матчем определить нельзя.

В чем сила ЦСКА?

Михаил Морозов: Надежный вратарь, организованная оборона, в целом, сбалансированный состав после прихода новичков. Сильно в плюс идет тот факт, что в атаке у ЦСКА всегда есть кому сверкнуть – сильно начинал Карраскаль, стабильнее стал Медина.

А потом отличную форму набрал Чалов. Из последних десяти матчей он забивал в семи. Для пропускающей практически в каждом матче обороны «Спартака» сдержать атаку ЦСКА будет проблемой.

Илья Егоров: Во Владимире Федотове. В последние пару лет я много слышал про проблемы ЦСКА с составом, плохой игрой и слабой тактической мыслью. Да, ЦСКА серьезно (по меркам последних своих лет) усилился в последние полгода. Но именно стабильно все заработало только при Федотове.

Подписание Владимира Федотова – лучшее решение клуба за последнее время.

В чем сила Спартака?

Михаил Морозов: Тут все понятно – Промес плюс Соболев. Первый наколотил уже 11 голов в РПЛ, второй – забивает в семи играх подряд во всех турнирах. Помимо этого, они еще и здорово друг друга дополняют.

И, очевидно, хорошая форма команды – пять побед подряд во всех турнирах. Да, из серьезных соперников – только «Зенит» в Кубке, но «Спартак» уверен в себе – это очень важно. При Абаскале 11 победа из них разгромных – семь, просто невероятно. Хотя слабостей в обороне и средней линии это не отменяет.

Илья Егоров: Однозначно в связке Промес-Соболев. Лучший бомбардир, лучший ассистент чемпионата этого сезона и один из лучших его игроков. Если говорить чуточку подробнее и акцентировать внимание только на одном человеке, то, конечно, в Промесе: во многом потому что он более универсальный игрок.

Вообще мне очень нравится, что «Спартак» – это такой иррациональный проект в последнее время. Есть очень импульсивные тренеры, которые при всей остроте своего характера ставят взвешенный и грамотный футбол. Поэтому «Спартак» вообще не теряет тонус в этом сезоне – ни при каких обстоятельствах.

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Кто из двух клубов ближе к созданию прямой конкуренции для «Зенита» в гонке за чемпионство?

Михаил Морозов: Могут оба клуба, но едва ли это продлится долго. Если дальше по сезону не будет каких-то значительных потрясений вроде массового оттока легионеров, то конкурировать «Спартак» и ЦСКА будут за второе место.

Шансы на него пока видятся равными, но ситуация может поменяться в любой момент из-за факторов, которые никак не связаны с футболом.

Илья Егоров: Скорее, «Спартак», чем ЦСКА. Все зависит от травм и внешних факторов, влияющих на позиции легионеров в чемпионате. Если всего этого не будет, то состав «Спартака» выглядит чуть сильнее и серьезнее.

Но вообще нужно ставить вопрос по-другому: «Какой клуб сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство, если тот чуть притормозит?» Без локальных и точечных кризисов «Зенита» ни прекрасная форма ЦСКА, ни отличный футбол «Спартака» в этом контексте не имеют смысла.

Фото: официальный сайт «Спартака»