Холанд: «Я люблю кебаб-пиццу и вино»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своих кулинарных предпочтениях.
«Мне нравятся кебаб и кебаб-пицца. Я люблю эти блюда, но не могу их есть.
Иногда сижу дома и думаю, что было бы здорово съесть что-то из этого. А потом иду к холодильнику и беру другие продукты. Вот такая у меня жизнь.
Любимый напиток? Алкогольный или нет? Мне очень нравится вино, не буду врать», – заявил норвежец.
- В этом сезоне Холанд забил 20 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
- Летом он перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.
Источник: Talk Sport