Холанд: «Я люблю кебаб-пиццу и вино»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своих кулинарных предпочтениях.

«Мне нравятся кебаб и кебаб-пицца. Я люблю эти блюда, но не могу их есть.

Иногда сижу дома и думаю, что было бы здорово съесть что-то из этого. А потом иду к холодильнику и беру другие продукты. Вот такая у меня жизнь.

Любимый напиток? Алкогольный или нет? Мне очень нравится вино, не буду врать», – заявил норвежец.