Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Холанд: «Я люблю кебаб-пиццу и вино»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своих кулинарных предпочтениях.

    «Мне нравятся кебаб и кебаб-пицца. Я люблю эти блюда, но не могу их есть.

    Иногда сижу дома и думаю, что было бы здорово съесть что-то из этого. А потом иду к холодильнику и беру другие продукты. Вот такая у меня жизнь.

    Любимый напиток? Алкогольный или нет? Мне очень нравится вино, не буду врать», – заявил норвежец.

    • В этом сезоне Холанд забил 20 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
    • Летом он перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

    Новости по теме
    Холанд: «Я бы доверил свою жизнь Балотелли» 2
    Холанд – лучший игрок АПЛ в сентябре по версии болельщиков
    Шомуродов – в топ-10 футболистов, которые пропустят ЧМ-2022 7
    Источник: Talk Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Bozigit 2 минуты назад

      Любить можно все что угодно. А пить чистую воду. И это правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1469

      jek718875 1 час назад

      А мне нравится пиво "Corona"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 1 час назад

      Домашнее Изабелла, добавил норвежец)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11