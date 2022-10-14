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  • Канчельскис: «Спартак» всю жизнь только и будет кричать про чемпионство, но ничего не выиграет»

Канчельскис: «Спартак» всю жизнь только и будет кричать про чемпионство, но ничего не выиграет»

14 октября 2022, 23:26
14

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не верит в чемпионские перспективы «Спартака».

«Спартак» каждый год орет про чемпионство, а занимает пятое-десятое место. Каждый раз, когда они что-то выигрывают, говорят: «Ура, ура, вперед, мы станем чемпионами!» Ну станьте чемпионами, а потом кричите. Они всю жизнь только и будут кричать на каждом углу про чемпионство и ничего не выиграют. В этом сезоне они займут четвертое место – а что потом будет-то? Давайте припомним им слова про триумф. Они только говорить и могут.

Они певуны и крикуны: «Нас судья зарезал, убил, отобрал победу, а мы такие крутые!» Вы выиграйте что-нибудь уже, как когда-то девять раз подряд занимали первое место в чемпионате, а потом говорите, какие вы могучие и оставили всех позади. Спойлер: «Спартак» будет опять много говорить, кричать, плакать и займет четвертое место в нынешнем сезоне», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
  • Команда не брала чемпионство с 2017 года.
  • «Спартак» – самый титулованный клуб России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1665779594
Резковато, неприятно, но доля правды есть.(((
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Alex Flash
1665783951
играл вроде неплохо,а в последне время только болтавней занимается или это корресподы доят его...
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Павелий
1665786357
2 года в киевском Динамо и обида за малую игровую практику при Романцеве в сборной. Кирьяков такой же. Но зависть - плохое качество.
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rammax fcsm
1665787259
А с какой стати эта гнида постоянно тявкает про Спартак? кто этой швали за это платит?
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ААМ
1665806870
Может и выиграет. Чудеса редко, но случаются.
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nik55
1665808175
трепло когда же ты заткнешься
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моэм
1665813363
У Спартака всегда была и есть только одна цель - стать Чемпионом ... и НИКОГДА даже второе ....понять это просто... но идиотам , которые "не догоняют" этого не объяснишь
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Zenit40k
1665819054
Канчельскис здравые вещи говорит Действительно ,обыграют крылья или Оренбург ,и кричат что они уже чемпионы ,гыгы
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гууд
1665819904
Странный это канчельский, а России проиграл 2 года, а говорит как буд то разбирается...
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Боцман52
1665838042
Про чемпионство Спартака, по моему больше всякие журналюги говорят. Со стороны Спартака только озвучивались цели на сезон. Так цели и надо ставить большие.
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