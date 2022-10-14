Канчельскис: «Спартак» всю жизнь только и будет кричать про чемпионство, но ничего не выиграет»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не верит в чемпионские перспективы «Спартака».

«Спартак» каждый год орет про чемпионство, а занимает пятое-десятое место. Каждый раз, когда они что-то выигрывают, говорят: «Ура, ура, вперед, мы станем чемпионами!» Ну станьте чемпионами, а потом кричите. Они всю жизнь только и будут кричать на каждом углу про чемпионство и ничего не выиграют. В этом сезоне они займут четвертое место – а что потом будет-то? Давайте припомним им слова про триумф. Они только говорить и могут.

Они певуны и крикуны: «Нас судья зарезал, убил, отобрал победу, а мы такие крутые!» Вы выиграйте что-нибудь уже, как когда-то девять раз подряд занимали первое место в чемпионате, а потом говорите, какие вы могучие и оставили всех позади. Спойлер: «Спартак» будет опять много говорить, кричать, плакать и займет четвертое место в нынешнем сезоне», – сказал Канчельскис.