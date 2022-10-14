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    Канчельскис: «Спартак» всю жизнь только и будет кричать про чемпионство, но ничего не выиграет»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не верит в чемпионские перспективы «Спартака».

    «Спартак» каждый год орет про чемпионство, а занимает пятое-десятое место. Каждый раз, когда они что-то выигрывают, говорят: «Ура, ура, вперед, мы станем чемпионами!» Ну станьте чемпионами, а потом кричите. Они всю жизнь только и будут кричать на каждом углу про чемпионство и ничего не выиграют. В этом сезоне они займут четвертое место – а что потом будет-то? Давайте припомним им слова про триумф. Они только говорить и могут.

    Они певуны и крикуны: «Нас судья зарезал, убил, отобрал победу, а мы такие крутые!» Вы выиграйте что-нибудь уже, как когда-то девять раз подряд занимали первое место в чемпионате, а потом говорите, какие вы могучие и оставили всех позади. Спойлер: «Спартак» будет опять много говорить, кричать, плакать и займет четвертое место в нынешнем сезоне», – сказал Канчельскис.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Команда не брала чемпионство с 2017 года.
    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.10.2022 23:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1081

      Alex Flash 3 минуты назад

      играл вроде неплохо,а в последне время только болтавней занимается или это корресподы доят его...

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      Рейтинг: +23317

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Резковато, неприятно, но доля правды есть.(((

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