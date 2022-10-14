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    Роша сравнил РПЛ с чемпионатами Португалии и Бразилии

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал об отличиях РПЛ от бразильской и португальской лиг.

    «Многие вещи в России устроены как в Португалии. Например, переходные фазы. Хотя в Португалии их всe-таки меньше. В чемпионате России мяч постоянно ходит туда-сюда, туда-сюда. Приходится больше бегать, но это точно не проблема для меня.

    В предыдущей команде («Портимоненси» – прим. «Бомбардира») наша линия обороны садилась ниже. Там больше выжидали, а в ЦСКА эта линия выше. Мы сразу держим соперника», — сказал Роша.

    • Бразилец перешел из «Портимоненси» за 2 миллиона евро.
    • Он забил 2 гола в 6 матчах за ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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