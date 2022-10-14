Роша сравнил РПЛ с чемпионатами Португалии и Бразилии

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал об отличиях РПЛ от бразильской и португальской лиг.

«Многие вещи в России устроены как в Португалии. Например, переходные фазы. Хотя в Португалии их всe-таки меньше. В чемпионате России мяч постоянно ходит туда-сюда, туда-сюда. Приходится больше бегать, но это точно не проблема для меня.

В предыдущей команде («Портимоненси» – прим. «Бомбардира») наша линия обороны садилась ниже. Там больше выжидали, а в ЦСКА эта линия выше. Мы сразу держим соперника», — сказал Роша.