Салимов сообщил о своем переходе в «Амкал»

Полузащитник Reality Роман Салимов рассказал, что продолжит карьеру в другой команде Медиалиги.

«Наверное, уже можно сказать, что я перехожу в «Амкал». Хотя ещe контракт не подписан. Уже все.

Фил [Кострубов] (основатель Reality – примечание «Бомбардира») договорился. Они пожали руки. Я с Германом [Эль Класико] (основатель «Амкал» – примечание «Бомбардира») постоянно на связи.

Везде об этом говорят, что это свершившийся факт. Поэтому, думаю, уже можно говорить, что я игрок «Амкала» после пятого тура», – заявил Салимов.