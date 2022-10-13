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    Салимов сообщил о своем переходе в «Амкал»

    Полузащитник Reality Роман Салимов рассказал, что продолжит карьеру в другой команде Медиалиги.

    «Наверное, уже можно сказать, что я перехожу в «Амкал». Хотя ещe контракт не подписан. Уже все.

    Фил [Кострубов] (основатель Reality – примечание «Бомбардира») договорился. Они пожали руки. Я с Германом [Эль Класико] (основатель «Амкал» – примечание «Бомбардира») постоянно на связи.

    Везде об этом говорят, что это свершившийся факт. Поэтому, думаю, уже можно говорить, что я игрок «Амкала» после пятого тура», – заявил Салимов.

    • Юношескую карьеру хавбек начинал в «Спутнике» (Зеленоград).
    • Сейчас ему 27 лет.
    • Салимов поиграл за тульский «Арсенал», «Нефтехимик» и другие клубы.

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    Источник: Eurostavka

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    13.10.2022 23:12
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