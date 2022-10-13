В «Химках» отреагировали на слухи о возможном возвращении Юрана

Пресс-служба «Химок» опровергла информацию, что Сергей Юран может в четвертый раз возглавить команду.
«Футбольный клуб «Химки» не рассматривает вопрос возвращения Сергея Юрана. Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.
Никаких перестановок в тренерском штабе не планируется. Руководство клуба полностью доверяет Спартаку Гогниеву. Команда продолжает подготовку к матчу с «Факелом», – говорится в комментарии подмосковного клуба.
- Юрана уволили из «Химок» 10 августа.
- После его ухода команда не побеждает 11 матчей подряд.
- Химчане по итогам 12 туров находятся в зоне вылета РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Химок»