В «Химках» отреагировали на слухи о возможном возвращении Юрана

Пресс-служба «Химок» опровергла информацию, что Сергей Юран может в четвертый раз возглавить команду.

«Футбольный клуб «Химки» не рассматривает вопрос возвращения Сергея Юрана. Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

Никаких перестановок в тренерском штабе не планируется. Руководство клуба полностью доверяет Спартаку Гогниеву. Команда продолжает подготовку к матчу с «Факелом», – говорится в комментарии подмосковного клуба.