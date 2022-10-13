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    В «Химках» отреагировали на слухи о возможном возвращении Юрана

    Пресс-служба «Химок» опровергла информацию, что Сергей Юран может в четвертый раз возглавить команду.

    «Футбольный клуб «Химки» не рассматривает вопрос возвращения Сергея Юрана. Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

    Никаких перестановок в тренерском штабе не планируется. Руководство клуба полностью доверяет Спартаку Гогниеву. Команда продолжает подготовку к матчу с «Факелом», – говорится в комментарии подмосковного клуба.

    • Юрана уволили из «Химок» 10 августа.
    • После его ухода команда не побеждает 11 матчей подряд.
    • Химчане по итогам 12 туров находятся в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Химок»

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