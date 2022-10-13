«Уверен, так и будет». Путин пожелал Катару успешного проведения ЧМ-2022

Владимир Путин встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Президент России обратился к нему в связи со скорым стартом ЧМ-2022.

«Все, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете, мы сейчас с вами имели возможность об этом тоже поговорить.

И хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет», – сказал Путин.