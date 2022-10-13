Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Уверен, так и будет». Путин пожелал Катару успешного проведения ЧМ-2022

    Владимир Путин встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Президент России обратился к нему в связи со скорым стартом ЧМ-2022.

    «Все, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете, мы сейчас с вами имели возможность об этом тоже поговорить.

    И хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет», – сказал Путин.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.
    • Россия принимала мундиаль в 2018 году.

    Новости по теме
    Игнатьев будет смотреть ЧМ-2022 без России: «Спектакль интересен и без одного великого актера» 1
    Кавазашвили: «У меня апатия к ЧМ-2022» 2
    Газзаев: «Собираюсь посетить полуфиналы и финал ЧМ-2022 в Катаре» 4
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11