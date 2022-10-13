«Уверен, так и будет». Путин пожелал Катару успешного проведения ЧМ-2022

Владимир Путин встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Президент России обратился к нему в связи со скорым стартом ЧМ-2022.
«Все, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете, мы сейчас с вами имели возможность об этом тоже поговорить.
И хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет», – сказал Путин.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.
- Россия принимала мундиаль в 2018 году.
Источник: «Р-Спорт»