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    Чеферин объяснил, почему УЕФА не отстранил Белоруссию от Евро-2024

    Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил решение не отстранять сборную Белоруссии от отбора к Евро-2024.

    «Вышвырните всех вон!» – это немного популистский призыв. На данный момент мы не видим причин для отстранения. Если что-то изменится, мы обязательно сообщим.

    Политика должна уважать наши полномочия в принятии решений. Мы же не говорим политикам, что им надо делать», – заявил Чеферин.

    • Белорусы должны сыграть в отборочной группе I.
    • Соперники – Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.

    Отвечаем на вопросы о Евро-2024: какие группы отбора, когда и где состоится турнир, почему нет России

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    Источник: https://www.frankfurterallgemeine.de/

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    Сегодня, 19:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +55

      яиссор 26 минут назад

      Ох, чифферин, сколько ж можно под пыню-то ложиться...

      1
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      Рейтинг: +11036

      alex1951 57 минут назад

      Чеферин ,использовал Чифирь,
      и всем россиянам стало сразу ясно....
      скоро и Россию восстановят....Флаг ему в руки ,а бабки от Бацьки Через Вовку!.
      Тема закрыта)))

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      Рейтинг: +10475

      R_a_i_n 1 час назад

      Вот для этого Белорусов в одну группу с косово и засунули.

      1
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      Рейтинг: +11036

      alex1951 > R_a_i_n 54 минуты назад

      ОК...Однако обьясни ,такую керни,как могли оказаться в одной группе турки и армения?
      Для многих это шок...

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      Рейтинг: +10475

      R_a_i_n > alex1951 24 минуты назад

      это из разряда моего коммента выше. Раньше разводили по политическим мотивам, сейчас наоборот сводят. Спорт жи в не политике!

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      Рейтинг: +501

      borusse > R_a_i_n 18 минут назад

      а ты раньше скулил и теперь скулишь, где логика?)))

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      Рейтинг: +10475

      R_a_i_n > borusse 16 минут назад

      как раз скулишь ты постоянно, чем то не доволен вечно.

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