Чеферин объяснил, почему УЕФА не отстранил Белоруссию от Евро-2024

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил решение не отстранять сборную Белоруссии от отбора к Евро-2024.

«Вышвырните всех вон!» – это немного популистский призыв. На данный момент мы не видим причин для отстранения. Если что-то изменится, мы обязательно сообщим.

Политика должна уважать наши полномочия в принятии решений. Мы же не говорим политикам, что им надо делать», – заявил Чеферин.

Белорусы должны сыграть в отборочной группе I.

Соперники – Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.

Отвечаем на вопросы о Евро-2024: какие группы отбора, когда и где состоится турнир, почему нет России