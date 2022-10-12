«Оренбург»: «Интерес к Вере? Если позвонят из «Ювентуса», «Барселоны» – отпустим»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрия Андреев прокомментировал информацию, что его игроком Лукасом Верой интересуются другие клубы.

«По Лукасу Вере никаких запросов и предложений не было. Про интерес «Зенита» слышу впервые. У него действующий контракт, его уход мы не рассматривали.

Если позвонят из «Ювентуса», «Барселоны» – конечно, отпустим, а если плюс-минус то же самое, что и сейчас, то он и сам не захочет уходить», – сказал Андреев.