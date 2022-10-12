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    «Оренбург»: «Интерес к Вере? Если позвонят из «Ювентуса», «Барселоны» – отпустим»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрия Андреев прокомментировал информацию, что его игроком Лукасом Верой интересуются другие клубы.

    «По Лукасу Вере никаких запросов и предложений не было. Про интерес «Зенита» слышу впервые. У него действующий контракт, его уход мы не рассматривали.

    Если позвонят из «Ювентуса», «Барселоны» – конечно, отпустим, а если плюс-минус то же самое, что и сейчас, то он и сам не захочет уходить», – сказал Андреев.

    • В этом сезоне 25-летний игрок отличился 4 результативными передачами в 10 матчах РПЛ.
    • «Оренбург» арендовал Веру у «Лануса» до лета.
    • Команда идет в РПЛ 7-й.

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    Источник: Sport24

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