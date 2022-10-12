Корнаухов сообщил, над чем нужно работать Чалову

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов дал совет форварду команды Федору Чалову.
«Кто сейчас в лучшей форме – Александр Соболев или Чалов? Все зависит от игры команды. ЦСКА и «Спартак» в очень хорошей форме и состоянии. Александр и Федор показывают качественную игру.
Чалову надо поработать над реализацией. Если он это сделает, то сможет стать лучшим бомбардиром», – сказал Корнаухов.
- Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 16 октября.
- «Спартак» не побеждает на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.
- Спартаковцы идут в РПЛ 3-ми, ЦСКА – 4-й.
Источник: «РБ Спорт»