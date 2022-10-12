Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Корнаухов сообщил, над чем нужно работать Чалову

    Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов дал совет форварду команды Федору Чалову.

    «Кто сейчас в лучшей форме – Александр Соболев или Чалов? Все зависит от игры команды. ЦСКА и «Спартак» в очень хорошей форме и состоянии. Александр и Федор показывают качественную игру.

    Чалову надо поработать над реализацией. Если он это сделает, то сможет стать лучшим бомбардиром», – сказал Корнаухов.

    • Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 16 октября.
    • «Спартак» не побеждает на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.
    • Спартаковцы идут в РПЛ 3-ми, ЦСКА – 4-й.

    Новости по теме
    Ребров: «Баженова до сих пор благодарят за гол ЦСКА» 2
    Агент подтвердил интерес «Спартака» и ЦСКА к израильтянину Лави
    Ребров: «За победу над ЦСКА «Спартаку» простят все» 8
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +237

      kara-mba 2 часа назад

      Феде надо быть мужиком, а не балериной. А то у него не голы, а голики, не пасы, а пасики.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      odessakmv > kara-mba 17 минут назад

      да уж, с физической силой у него слабовато

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23310

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Олег, а как работают над реализацией? Подскажи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15754

      Fusballer > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Пеналей побольше. Тогда и результативность поднимется.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11