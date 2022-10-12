Корнаухов сообщил, над чем нужно работать Чалову

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов дал совет форварду команды Федору Чалову.

«Кто сейчас в лучшей форме – Александр Соболев или Чалов? Все зависит от игры команды. ЦСКА и «Спартак» в очень хорошей форме и состоянии. Александр и Федор показывают качественную игру.

Чалову надо поработать над реализацией. Если он это сделает, то сможет стать лучшим бомбардиром», – сказал Корнаухов.