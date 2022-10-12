Генич рассказал, как помог семье Соболева

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как однажды оказал помощь семье форварда «Спартака» Александра Соболева.
«Это было полтора-два года назад. Через пиар-менеджера Соболева Елену Болотову вышли на меня. У кого-то из родственников Саши были проблемы с сердцем. Надо было срочно найти врача.
У меня есть знакомый врач-кардиохирург. Мы связали, пациента прооперировали. Соболев сказал: «Большое спасибо», – поделился Генич.
- Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Игрок забил в 6 последних матчах.
- 16 октября «Спартак» сыграет в дерби с ЦСКА.
Источник: ютуб-канал «Вышли!»