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Генич рассказал, как помог семье Соболева

12 октября 2022, 08:57
3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как однажды оказал помощь семье форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Это было полтора-два года назад. Через пиар-менеджера Соболева Елену Болотову вышли на меня. У кого-то из родственников Саши были проблемы с сердцем. Надо было срочно найти врача.

У меня есть знакомый врач-кардиохирург. Мы связали, пациента прооперировали. Соболев сказал: «Большое спасибо», – поделился Генич.

  • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Игрок забил в 6 последних матчах.
  • 16 октября «Спартак» сыграет в дерби с ЦСКА.

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Источник: ютуб-канал «Вышли!»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Генич Константин
Комментарии (3)
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nik55
1665555427
Генич ты ДУРАК ?????
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Solist345345
1665572042
Думал, узнают все сразу, а никто не узнал. Пришлось самому рассказать, попиариться. Ай молодца, Гения.
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egor tikhonov
1665576834
Язык без костей , до хорошего не доведёт. такими вещами гордятся тихо...
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