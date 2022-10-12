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    Генич рассказал, как помог семье Соболева

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как однажды оказал помощь семье форварда «Спартака» Александра Соболева.

    «Это было полтора-два года назад. Через пиар-менеджера Соболева Елену Болотову вышли на меня. У кого-то из родственников Саши были проблемы с сердцем. Надо было срочно найти врача.

    У меня есть знакомый врач-кардиохирург. Мы связали, пациента прооперировали. Соболев сказал: «Большое спасибо», – поделился Генич.

    • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
    • Игрок забил в 6 последних матчах.
    • 16 октября «Спартак» сыграет в дерби с ЦСКА.

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    Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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    Сегодня, 08:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7587

      nik55 41 секунду назад

      Генич ты ДУРАК ?????

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      Рейтинг: -22

      dragoff 13 минут назад

      Возьми с полки пирожок. И гордись этим всю жизнь... Такие поступки не озвучивают. Если бы Соболь хотел публично поблагодарить - сделал бы это сам

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