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    Кейн ответил на вопрос о возможном переходе в «Баварию»

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал слухи, что он может продолжить карьеру в «Баварии».

    «Я сосредоточен на выступлениях за «Тоттенхэм». Стараюсь принести как можно больше пользы своей команде.

    «Бавария» – топ-клуб, но сейчас все мои мысли связаны с «Тоттенхэмом», – заявил 29-летний англичанин.

    • Рыночная стоимость Кейна – 90 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 8 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Сообщалось, что «Бавария» попытается купить нападающего в 2023 году, но при одном условии.

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    Источник: The Athletic

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