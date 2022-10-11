Кейн ответил на вопрос о возможном переходе в «Баварию»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал слухи, что он может продолжить карьеру в «Баварии».
«Я сосредоточен на выступлениях за «Тоттенхэм». Стараюсь принести как можно больше пользы своей команде.
«Бавария» – топ-клуб, но сейчас все мои мысли связаны с «Тоттенхэмом», – заявил 29-летний англичанин.
- Рыночная стоимость Кейна – 90 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 8 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Сообщалось, что «Бавария» попытается купить нападающего в 2023 году, но при одном условии.
Источник: The Athletic