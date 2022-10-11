Юран ответил на вопрос, проклял ли он «Химки»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран заявил в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!», что не проклинал клуб после ухода в августе.

– Вы прокляли «Химки»?

– Я?

– Вы же были в «Бенфике», знаете про проклятье Белы Гуттманна.

– Да не, я знаю. Но как такое мне даже в голову может прийти? Я с этими игроками [столько] прошел... И финал Кубка России. Потом эта весна, которая была чумовая. И как я парней могу проклясть? Это даже в голову не придет.

– Ну так, небольшая порча?

– Да какая порча? Я за игроков переживаю.