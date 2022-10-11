Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Юран ответил на вопрос, проклял ли он «Химки»

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран заявил в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!», что не проклинал клуб после ухода в августе.

    – Вы прокляли «Химки»?

    – Я?

    – Вы же были в «Бенфике», знаете про проклятье Белы Гуттманна.

    – Да не, я знаю. Но как такое мне даже в голову может прийти? Я с этими игроками [столько] прошел... И финал Кубка России. Потом эта весна, которая была чумовая. И как я парней могу проклясть? Это даже в голову не придет.

    – Ну так, небольшая порча?

    – Да какая порча? Я за игроков переживаю.

    • Тренера уволили из «Химок» 10 августа.
    • После его ухода команда не побеждает 11 матчей подряд.
    • Химчане по итогам 12 туров находятся в зоне вылета РПЛ.

    Новости по теме
    Агент Идову: «Брайан не понимает, почему его отстранили от тренировок с «Химками» 1
    Юран оценил вероятность возвращения в «Химки» в четвертый раз 3
    Юран ответил, считает ли он ошибкой свое увольнение из «Химок» 2
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17189

      paracetamol 35 минут назад

      Может химики прокляли Юрана? Ихнее позорное руководство!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3105

      FRZZ 2 часа назад

      Идиотский вопрос.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11