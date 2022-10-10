Экс-директор «Локо»: «Знаю, что Плутник общался с Талалаевым»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал, кто может возглавить московский клуб после увольнения Йозефа Циннбауэра.

— Что думаете по главному тренеру?

— Знаю, что раньше Плутник общался с Талалаевым. Это факт, такой разговор был. Возможно, сейчас он вернется к его кандидатуре.

— Неоднозначная кандидатура для такого клуба.

— Он очень вспыльчивый, не умеет управлять гневом. Это ему мешает. А так, он по-тренерски хороший специалист. Тем более он сам рассказывал, что занимается с психологом, работает над проблемой.

— В возвращение Юрия Семина вы не верите?

— Маловероятно. Слишком сильная фигура для Александра Альбертовича. Неуправляемая совсем. Для Юрия Палыча авторитетов не существует. Как только он придет в команду, начнет гнуть свою линию. Это Плутнику не надо.