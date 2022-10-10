В «Локомотиве» прокомментировали эвакуацию стадиона после анонимного звонка

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала эвакуацию сотрудников «РЖД-Арены» после анонимного звонка с угрозами.
«Да, действительно была эвакуация работников после анонимного звонка.
Кинологи осуществили проверку стадиона, не нашли ничего подозрительного, поэтому сотрудники вернулись на свои места и продолжают работу», — сообщила пресс-служба клуба.
- «РЖД-Арена» была открыта в 2002 году.
- Это домашний стадион «Локомотива».
- Команда идет в РПЛ 14-й, несмотря на 4-й по стоимости состав.
Источник: «Спорт-Экспресс»