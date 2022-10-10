В «Локомотиве» прокомментировали эвакуацию стадиона после анонимного звонка

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала эвакуацию сотрудников «РЖД-Арены» после анонимного звонка с угрозами.

«Да, действительно была эвакуация работников после анонимного звонка.

Кинологи осуществили проверку стадиона, не нашли ничего подозрительного, поэтому сотрудники вернулись на свои места и продолжают работу», — сообщила пресс-служба клуба.