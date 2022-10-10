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  • «Не нашлось игрока, который поставил бы яркую точку». Галактионов – о ничьей «Пари НН» и «Торпедо»

«Не нашлось игрока, который поставил бы яркую точку». Галактионов – о ничьей «Пари НН» и «Торпедо»

10 октября 2022, 08:41
2

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ против «Торпедо».

«В первом тайме мы создали большое количество моментов. Могли забить Милсон, Сулейманов, Стоцкий, Кротов, Рыбчинский попал в штангу. После перерыва были возможности для взятия ворот соперника у Гоцука, Юлдошева, Янсане...

Но, к сожалению, не нашлось игрока, который поставил бы яркую точку в этом матче. Надо реализовывать свои моменты. Будем над этим работать.

Конечно, играть в таком темпе, как в первом тайме, было энергозатратно. Мы делали замены, чтобы поддерживать темп игры. И появившиеся на поле игроки добавили нам динамики.

Но, повторю, нам не хватило точности в завершающей фазе атаки», – сказал Галактионов.

  • Команды сыграли вничью – 0:0.
  • «Пари НН» превзошел «Торпедо» по ударам в 4,5 раза – 18 против 4 (в створ – 8:2).

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Источник: сайт «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Торпедо Нижний Новгород Галактионов Михаил
Комментарии (2)
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portero
1665383387
Хреново... надо было Торпедо обыгрывать, а то по весне они начнут очки набирать судеек подключат, как во аремена белоуса....
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SLADE2019
1665397481
Вообще то завершение атаки - венец футбольного искусства, уважаемый Галактионов.
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