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    «Не нашлось игрока, который поставил бы яркую точку». Галактионов – о ничьей «Пари НН» и «Торпедо»

    Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ против «Торпедо».

    «В первом тайме мы создали большое количество моментов. Могли забить Милсон, Сулейманов, Стоцкий, Кротов, Рыбчинский попал в штангу. После перерыва были возможности для взятия ворот соперника у Гоцука, Юлдошева, Янсане...

    Но, к сожалению, не нашлось игрока, который поставил бы яркую точку в этом матче. Надо реализовывать свои моменты. Будем над этим работать.

    Конечно, играть в таком темпе, как в первом тайме, было энергозатратно. Мы делали замены, чтобы поддерживать темп игры. И появившиеся на поле игроки добавили нам динамики.

    Но, повторю, нам не хватило точности в завершающей фазе атаки», – сказал Галактионов.

    • Команды сыграли вничью – 0:0.
    • «Пари НН» превзошел «Торпедо» по ударам в 4,5 раза – 18 против 4 (в створ – 8:2).

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    Источник: сайт «Пари НН»

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    Сегодня, 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66161

      portero 28 минут назад

      Хреново... надо было Торпедо обыгрывать, а то по весне они начнут очки набирать судеек подключат, как во аремена белоуса....

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