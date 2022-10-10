«Не нашлось игрока, который поставил бы яркую точку». Галактионов – о ничьей «Пари НН» и «Торпедо»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ против «Торпедо».

«В первом тайме мы создали большое количество моментов. Могли забить Милсон, Сулейманов, Стоцкий, Кротов, Рыбчинский попал в штангу. После перерыва были возможности для взятия ворот соперника у Гоцука, Юлдошева, Янсане...

Но, к сожалению, не нашлось игрока, который поставил бы яркую точку в этом матче. Надо реализовывать свои моменты. Будем над этим работать.

Конечно, играть в таком темпе, как в первом тайме, было энергозатратно. Мы делали замены, чтобы поддерживать темп игры. И появившиеся на поле игроки добавили нам динамики.

Но, повторю, нам не хватило точности в завершающей фазе атаки», – сказал Галактионов.