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    Стартовые составы на матч «Торпедо» – «Пари НН»

    Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Пари НН».

    «Торпедо»: Бабурин, Кутепов, Кожемякин, Лебеденко, Караев, Савич, Каймаков, Смольников, Нетфуллин, Роганович, Чурич.

    Запасные: Довбня, Рейхмен, Султонов, Турищев, Ле Таллек, Коста, Енин, Самсонов, Прошкин, Лаптев.

    «Пари НН»: Гойло, Масоэро, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Майга, Михайлов, Стоцкий, Кротов, Милсон, Сулейманов.

    Запасные: Нигматуллин, Александров, Юлдошев, Каккоев, Пенчиков, Корнюшин, Севикян, Берковский, Шарипов, Калинский, Рыбчинский, Янсане.

    • Матч начнется в 16:30 по Москве.

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    Источник: Бомбардир.ру

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