Стартовые составы на матч «Торпедо» – «Пари НН»

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Пари НН».

«Торпедо»: Бабурин, Кутепов, Кожемякин, Лебеденко, Караев, Савич, Каймаков, Смольников, Нетфуллин, Роганович, Чурич.

Запасные: Довбня, Рейхмен, Султонов, Турищев, Ле Таллек, Коста, Енин, Самсонов, Прошкин, Лаптев.

«Пари НН»: Гойло, Масоэро, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Майга, Михайлов, Стоцкий, Кротов, Милсон, Сулейманов.

Запасные: Нигматуллин, Александров, Юлдошев, Каккоев, Пенчиков, Корнюшин, Севикян, Берковский, Шарипов, Калинский, Рыбчинский, Янсане.