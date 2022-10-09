Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Беспроигрышный вариант». Борис Игнатьев предложил кандидатуру на пост тренера «Локомотива»

«Беспроигрышный вариант». Борис Игнатьев предложил кандидатуру на пост тренера «Локомотива»

9 октября 2022, 09:58
10

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Локомотив» должен принять Юрий Семин.

«Я знаю человека, который может вернуть «Локомотив» на нужное место. Это Семин. И дело не в наших с них отношениях. Этот человек может за короткое время объединить все то, что на данную секунду разъединено. Он приблизит к команде болельщика, знает не понаслышке, что происходит в клубе, с чего надо начинать, а чем заканчивать. Знает всех игроков и их возможности.

Если будет кто‑то другой, то сперва будет присматриваться, попытается войти в доверие. То есть, в таком случае будет теряться время. Семин же является беспроигрышным вариантом. С его харизмой команда двинется вперед, в этом у меня нет сомнений, так как я знаю, как он работает», – сказал Игнатьев.

  • «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
  • Команда идет в РПЛ 14-й.
  • У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

Еще по теме:
«Локомотив» объявил о трансфере зенитовца
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ 2
«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Игнатьев Борис
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1665299526
Там уже деменция, Сёмин всё что мог отдал....
Ответить
Solist345345
1665301137
Пожалейте старика, Сёмин уже в почтенном возрасте. Хватит манипулировать славным именем. Всё, что мог, Юрий Павлович уже отдал Локо, дальше сами.
Ответить
нейтральныйкакникто
1665302559
Что за слова объединить, приблизит, знает, начинать,заканчивать ,присматриваться, попытается .......Развели , понимаешь ли , демократию , сисюкаются с этими псевдофутболистами.Хочешь играть -играй хорошо ,с самоотдачей ,и будешь и время игровое получать и деньги.Не хочешь , сиди на лавке , дырку грызи от бублика, а не деньги .Нужен тренер , который заставит их играть , и у него была поддержка руководства
Ответить
vladimir-7
1665303007
Знать-то он может быть знает, что творится с клубом, но вот, что-то сделать, Семин, просто, не в состоянии.
Ответить
R_a_i_n
1665304461
У Семина возраст уже!
Ответить
Главные новости
Решение КДК по Дивееву
13:35
5
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
2
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
1
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
13
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
19
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
6
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
4
Все новости
Все новости
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
4
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
19
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
6
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
4
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
4
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
7
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
2
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
5
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
11
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+