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    «Беспроигрышный вариант». Борис Игнатьев предложил кандидатуру на пост тренера «Локомотива»

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Локомотив» должен принять Юрий Семин.

    «Я знаю человека, который может вернуть «Локомотив» на нужное место. Это Семин. И дело не в наших с них отношениях. Этот человек может за короткое время объединить все то, что на данную секунду разъединено. Он приблизит к команде болельщика, знает не понаслышке, что происходит в клубе, с чего надо начинать, а чем заканчивать. Знает всех игроков и их возможности.

    Если будет кто‑то другой, то сперва будет присматриваться, попытается войти в доверие. То есть, в таком случае будет теряться время. Семин же является беспроигрышным вариантом. С его харизмой команда двинется вперед, в этом у меня нет сомнений, так как я знаю, как он работает», – сказал Игнатьев.

    • «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Команда идет в РПЛ 14-й.
    • У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10382

      R_a_i_n 23 минуты назад

      У Семина возраст уже!

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      Рейтинг: +25783

      vladimir-7 48 минут назад

      Знать-то он может быть знает, что творится с клубом, но вот, что-то сделать, Семин,
      просто, не в состоянии.

      0
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      Рейтинг: +5770

      Красногорск_Фан > vladimir-7 43 минуты назад

      Никто не знает как бы было если этого не случилось. Тренерскую мысль в действия команды он принести может определенно. А в клуб заместо цорна должен прийти отдельный управленец.

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      Рейтинг: +1254

      нейтральныйкакникто 55 минут назад

      Что за слова объединить, приблизит, знает, начинать,заканчивать ,присматриваться, попытается .......Развели , понимаешь ли , демократию , сисюкаются с этими псевдофутболистами.Хочешь играть -играй хорошо ,с самоотдачей ,и будешь и время игровое получать и деньги.Не хочешь , сиди на лавке , дырку грызи от бублика, а не деньги .Нужен тренер , который заставит их играть , и у него была поддержка руководства

      0
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      Рейтинг: +734

      Solist345345 1 час назад

      Пожалейте старика, Сёмин уже в почтенном возрасте. Хватит манипулировать славным именем. Всё, что мог, Юрий Павлович уже отдал Локо, дальше сами.

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      Рейтинг: +66138

      portero 1 час назад

      Там уже деменция, Сёмин всё что мог отдал....

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      Рейтинг: +5770

      Красногорск_Фан > portero 45 минут назад

      Всегда тебя уважал, но юпс трогать не надо. Мой папа на 2 года младше юпс, могу только позавидовать его энергии и интеллекту

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