«Беспроигрышный вариант». Борис Игнатьев предложил кандидатуру на пост тренера «Локомотива»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Локомотив» должен принять Юрий Семин.

«Я знаю человека, который может вернуть «Локомотив» на нужное место. Это Семин. И дело не в наших с них отношениях. Этот человек может за короткое время объединить все то, что на данную секунду разъединено. Он приблизит к команде болельщика, знает не понаслышке, что происходит в клубе, с чего надо начинать, а чем заканчивать. Знает всех игроков и их возможности.

Если будет кто‑то другой, то сперва будет присматриваться, попытается войти в доверие. То есть, в таком случае будет теряться время. Семин же является беспроигрышным вариантом. С его харизмой команда двинется вперед, в этом у меня нет сомнений, так как я знаю, как он работает», – сказал Игнатьев.

«Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Команда идет в РПЛ 14-й.

У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром